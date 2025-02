Martínez acusa a Mañueco de "irresponsable" y de no valorar los intereses de CyL al rechazar la condonación de la deuda

El nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, se ha mostrado muy crítico con el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco, a quien se ha referido como "el monaguillo de Feijóo".

Lo ha hecho en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir el plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica del partido y después de que Junta de Castilla y León haya rechazado públicamente "por principios" la condonación de la deuda de 3.634 millones de euros ofrecida por el Gobierno de España.

Más allá de expresar que esta posición no le sorprende en absoluto porque "cuando ha salido hablando Feijóo, sabía lo que iba a decir Mañueco", ha apuntado que el presidente de la Junta "podría haberse tomado tiempo para analizar propuesta y no ser una vez más monaguillo de Feijóo, atendiendo a la voluntad de quien no mira por los intereses de Castilla y León, sino por intereses personales partidistas".

Del presidente del Partido Popular también ha criticado que haya decidido tirar por el "no a todo, la oposición destructiva, el abrazo a la extrema derecha hasta que le dejan solo en los gobiernos y por el todo vale con tal de deteriorar la gestión de un gobierno".

"El monaguillo corre para ser el primero de la clase en dar una negativa porque lo dice su jefe sin valorar los intereses de los ciudadanos ni hacer una valoración rápida de la propuesta. No ha dado margen de maniobra y es un comportamiento irresponsable que no vence a los intereses de esta Comunidad", ha criticado el secretario general del PSOE CyL.

Al mismo tiempo, ha afirmado que con esta negativa "se pone sobre la mesa una vez más que la verdadera cara de Mañueco es estar al servicio de Feijóo".

En este sentido, Martínez ha confesado que no entiende el motivo de su rechazo a la condonación de la deuda, teniendo en cuenta que esta "supone dejar de pagar 480 millones de euros al año en intereses", lo que, según ha destacado, corresponde al "50% del capítulo de inversiones de la Junta para toda la Comunidad.

"Hablamos de que la negativa de Mañueco a la propuesta del Gobierno está obligando a pagar intereses. Asumiendo esta condonación dejaríamos de pagar esos intereses y podríamos incrementar el capítulo de inversiones, pero ellos prefieren seguir haciendo oposición al Gobierno", ha denunciado.

Así, Martínez ha tachado la actitud de Mañueco de "injusta", dado que 12 comunidades españolas están gobernadas por el PP.

Entonces, "¿quién es el mayor beneficiario?", se ha preguntado el secretario general después de que Mañueco haya estallado contra la condonación por parte del Gobierno a Cataluña, afirmando que "Sánchez perdona y los españoles pagamos".

Del mismo modo, ha recordado que actualmente la deuda en Castilla y León asciende a "más de 14.000 millones de euros", así como desde que Mañueco gobierna en Castilla y León esta se ha incrementado "un 12%, lo que equivale a más de 1.500 millones de euros desde 2019".

"No sé qué familia de este país se pararía a pensar si sí o si no si se le condonase un 27% de la deuda", ha añadido.

Por todo ello, ha instado al presidente de la Junta a "a ir con un objetivo de negociación", en vez de "ir con un no en la boca" y a que "no ponga más excusas" utilizando a Cataluña.

"Cuando hay una propuesta encima de la mesa y hay criterios, es más fácil negociar sobre esos criterios cuando se tiene un argumento. Hable de modificar esos criterios para que la Comunidad se vea beneficiada y si no le parece positivo el criterio de población ajustada o considera que no le favorece, proponga usted otro", le ha dicho directamente a Mañueco.

"Pero eso significa trabajar y ejercer un liderazgo que Castilla y León y el Partido Popular no tienen", ha apuntado.

En cualquier caso, Martínez ha afirmado que, desde el PSOE de Castilla y León apoyan a la Junta en lo que al criterio de despoblación se refiere y ha anunciado que solicitarán una reunión telefónica con el presidente para "defender el documento".

En esta línea, ha recordado que la postura de su partido con respecto al Gobierno regional es de "mano tendida" en diversos pactos como los relativos a la estabilidad real presupuestaria o la violencia machista.

Finalmente, ha vaticinado que, en su opinión, "Feijóo va a tener que recular" porque "seguro que Ayuso podrá permitirse el lujo de que le condonen 8.000 millones, pero me temo que Andalucía y Valencia no van a renunciar. Veremos como acaba todo esto, pero creo que no hay por donde cogerlo", ha apostillado.

Polémicas aparte, Martínez también ha aprovechado su comparecencia para comunicar que una de las asignaturas pendientes de su partido es "hablar e introducir alguna vez financiación local".

Autonomía leonesa

El nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León también ha tenido unas palabras para el alcalde de León, José Antonio Diez, después de que este haya tachado de "decepcionante" el congreso autonómico y haya afirmado que en el partido "no existe sensibilidad con los socialistas leoneses" y que este "se ha olvidado de la cuestión leonesa".

Martínez se ha mostrado "respetuoso" con las opiniones discrepantes del partido y con ese 5% que no ha respaldado el proyecto al no "sentirse tan a gusto" dentro del mismo.

"Tenemos que entender y respetar las opiniones, pero también las mayorías", ha expresado el secretario general, al tiempo que ha afirmado que, pese a las críticas, "en este proyecto cabemos todos independientemente de los cabreos que podamos tener".

De hecho, se ha mostrado partidario de "entender la defensa de la autonomía leonesa", aunque ha pedido "respetar los procesos orgánicos", así como "un proyecto político que está empezando a andar".

"No tengo la piel fina y puedo entender muchas cosas, soy consciente de que los procesos orgánicos no son del agrado de todos", ha añadido.

Por todo ello, ha vuelto a "tender la mano para dar cobertura a la problemática de la sociedad leonesa en su conjunto, que demanda unas políticas publicas de la Junta que realmente sean capaces de resolver las problemáticas, el desapego, el desarraigo y cansancio de los leoneses, y de atender su seña de identidad".

"Podemos llegar a puntos de consenso", ha insistido, expresando, además, que no quiere que esto sea "un debate permanente".

Sin embargo, ha defendido que, pese a lo manifestado por Diez, en su opinión, las enmiendas del nuevo proyecto del PSOE de Castilla y León "sí recoge esa sensibilidad leonesa". "No sé si en los nieves que a algunos les gustaría, pero sí a ese 96%", ha añadido haciendo alusión al porcentaje de apoyo con el que ha sido aprobada la Ponencia marco en el XV Congreso Autonómico celebrado en Palencia el pasado fin de semana.

Asimismo, Martínez ha recordado que en el proyecto del PSOE tienen cabida "las nueve provincias", ante el "varapalo y el olvido de la Junta con políticas públicas que no han sabido resolver nuestros problemas".

"Nos estaremos equivocando si opacamos el proyecto político que tiene el PSOE para todas las provincias y si nos centramos en la identidad de León", ha apostillado.

Cambios en el PSOE

Preguntado por posibles cambios en el PSOE CyL tras su nombramiento, Carlos Martínez ha asegurado que, "aunque aún estamos con la configuración del equipo", lo que implica la "coordinación extrema desde lo local hasta la representación europea", estos no se esperan "en el corto horizonte".

Sin embargo, sí ha afirmado que "los habrá en un futuro" porque "no soy de correr, sino de avanzar a paso firme", ha apuntado.

Comisión Ejecutiva Autonómica

En cuanto a la primera reunión de la comisión ejecutiva autonómica celebrada este lunes, Martínez ha explicado que esta ha servido para analizar la situación política actual y "definir objetivos y planes de trabajo".

Y es que, según ha explicado, entre los objetivos principales de la formación autonómica se encuentran el de confeccionar una agenda territorial "que visibilice la realidad de las provincias y los desequilibros y desigualdades de cada una de ellas", y que les permita "ser más eficientes para garantizar educación, sanidad y protección social" en todos los rincones de la Comunidad.

Así, ha anunciado que en estos dos meses prevén cerrar el organigrama orgánico de la celebración de los congresos provinciales.

De este modo, ha aclarado que la reunión ha servido para acordar el calendario de los congresos, que se celebrarán de manera progresiva a partir de este mismo domingo. Estos comenzarán en León y concluirán a finales de abril en Valaldolid y Soria. Este fin de semana se va a celebrar el de Juventudes Socialistas.

Asimismo, Martínez ha avanzado que el próximo viernes habrá una reunión en las Cortes de parlamentarios en el Congreso, Senado, Parlamento Europeo y procuradores en las Cortes para coordinar las acciones de sus representantes en las cuatro cámaras legislativas.

Todo ello, en su intento de hacer que Castilla y León tenga "voz propia" en el conjunto de España y en Europa. "Tenemos que intentar la coordinación estricta en todos los ámbitos", ha expresado el secretario general.

También se ha referido a dos conferencias sectoriales en un "corto plazo", que abordarán dos áreas diferenciadas.

En una de ellas, que se celebrará en Segovia, se hablará de "industria, comercio, economía y turismo", y en la otra, prevista para el 22 de marzo, aunque sin lugar establecido, se abordará "el ataque de Trump a los aranceles" y cómo este y "las alianzas de la extrema derecha internacional" están perjudicando a la agricultura y la aganadería de Castilla y León.