Dimite el alcalde de este pueblo de León tras 25 años en el cargo para “dar paso a la fuerza de la juventud”

El alcalde de Toral de los Vados, en la comarca leonesa del Bierzo, Pedro Fernández, presentó hoy su dimisión del cargo que ocupó durante los últimos 25 años, al considerar que es el momento oportuno para hacer un relevo en el Consistorio, que pasará a estar regido a partir del próximo jueves por el actual teniente de alcalde, Alberto Quiroga, mientras que el mantendrá su acta de concejal.

En una carta enviada a los “estimados vecinos” del municipio, Fernández, que gobernaba ahora bajo el partido Independientes Toral y sus Pueblos, agradeció el “apoyo durante tantos años” en los que ha ocupado el cargo “con honor y orgullo”, informa Ical.

Unos años “apasionantes” que generaron “entrega, compromiso, sacrificio y algún que otro disgusto”. No obstante, aseguró que “ha valido la pena”, por lo que decidió quedarse con “los buenos recuerdos” que le han “enriquecido como persona” y ha convertido al municipio en “más amable y solidario, con valores de convivencia”.

“Con vuestro apoyo me habéis permitido permanecer en la Alcaldía hasta el momento en que me vaya; no porque me echen, como algunos han pretendido; sino porque, cercana mi jubilación quiero dar paso a la fuerza de la juventud”, trasladó Fernández, refiriéndose a las personas que le acompañaron en su última lista electoral “con grandísima ilusión” y que se mostró convencido de que “continuarán esforzándose y avanzando en la mejora de los pueblos”.

De su etapa como alcalde reconoció haber procurado ser “cercano, ecuánime y objetivo, intentando que la economía estuviera al servicio de las personas, siendo el objeto principal el mantenimiento de los servicios y puestos de trabajo”.

Por último, quiso agradecer a las personas que han formado parte de sus equipos de Gobierno, sin cuyo “sacrificio y dedicación”, hubiera sido “imposible” desempeñar su tarea como alcalde”, así como al personal del Ayuntamiento por su “laboriosidad y profesionalidad” y a las asociaciones que han colaborado en las actividades municipales”.

“Dejaré de ser alcalde, pero me tendréis a vuestra disposición y podréis contar conmigo, si creéis que puedo ayudaros. Sinceramente: gracias, muchas gracias”, concluyó el todavía alcalde de Toral de los Guzmanes, que renunciará a su cargo en un pleno que se celebrará el martes.