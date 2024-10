Un Purple Weekend excepcional: todo lo que debes saber del brillante festival de música leonés

León ya está preparada para la celebración del Purple Weekend que este año va a contar con una programación excepcional con grandes grupos y solistas del panorama, tanto nacional como internacional de la mejor música, tanto mod, como sixtie y power pop.

En la mañana de este martes, 15 de octubre, Camino Orejas, la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas, ha presentado el festival, el más internacional que tiene la ciudad.

Lo ha hecho junto a Miguel Borraz, que es su director, el presidente del Centro León Gótico, Juan Dopico y Héctor César Lendoiro, en representación de Producción Más Galicia.

Serán los días 5,6,7 y 8 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución, cuando la capital leonesa será escenario de la mejor música que se va a completar con un amplio programa cultural que acompaña a dicho festival cada edición.

Destacan la tradicional Scooter Run, el desfile de moda sixtie, el mercadillo vintage y la feria del disco, entre otras propuestas. Bad, Never, Alcalá Norte, Sharp Class, Doctor Explosion, The Fuzztones o The Lemon Twings serán algunas de las bandas participantes.

Orejas ha asegurado que el Purple es un evento importantísimo y un revulsivo para la ciudad no solo desde la perspectiva cultural, sino también turística y económica por lo que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León.

A este respecto, ha destacado que el Consistorio colabora con el festival con una aportación económica de 14.000 euros a lo que hay que sumar la cesión tanto del Palacio de Exposiciones como Espacio Vías, donde se ubicarán sendos escenarios para la celebración de conciertos.

Así como el apoyo de la Policía Local y Protección Civil, colaboración con la promoción a través de los mupis y la gestión de permisos, entre otras cuestiones.

35 aniversario

Desde la organización del festival han detallado que esta 35 edición contará con un exquisito cartel de bandas nacionales e internacionales, además de los más prestigiosos selectores de vinilos para no dejar de bailar durante tres inolvidables e irrepetibles jornadas.

El Purple Weekend, han asegurado, crecerá en cuanto a número de actuaciones, espacios y nuevas propuestas y contenidos para celebrar un año histórico.

“En este trigésimo quinto aniversario recuperamos el Espacio Vías, un escenario mítico de nuestro festival que se une al Palacio de Congresos y la Sala Glam Theatre para ser la caja de resonancia de toda esa maravillosa música que escucharemos en León”.

El Purple Weekend Estrella Galicia está organizado por el Ayuntamiento de León y Centro León Gótico, con la producción de Masgalicia y el patrocinio de Estrella Galicia.

Youth Talks

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León ya trabaja en la organización de la IV edición de las charlas y ponencias Leónjoven Youth Talks en las que jóvenes que están cambiando el mundo relatan su experiencia a otros jóvenes. Hoy se abre el plazo de presentaciones para ser ponente en esta jornada.

Esta cuarta edición se celebrará el próximo 14 de noviembre a las 18:30 horas en Espacio Joven Vías. La Concejalía de Juventud busca que estas charlas sirvan de altavoz a la gente joven de León. De esta manera, los jóvenes podrán contar a sus iguales sus experiencias, sus desafíos, sus proyectos o su acción que cambió o cambiará el mundo.

Las Leónjoven Youth Talks son charlas de jóvenes entre 14 y 30 años con ideas que merezcan la pena ser contadas. Ideas que provoquen cambios, que sirvan de inspiración y motivación a otros jóvenes.

Todas las personas interesadas en participar pueden presentar su candidatura. Los requisitos son tener entre 14 y 30 años y tener algo que contar, una idea, una experiencia o un proyecto en aproximadamente 10 minutos.

Las candidaturas pueden presentarse a través de un correo electrónico a informacion.juventud@aytoleon.es con el asunto ‘Candidatura a Leónjoven Youth Talks’

La temática será libre. Es necesario que los ponentes tengan fuertes conocimientos sobre la temática elegida y que transmitan la información de forma clara, veraz y confiable. Se pueden usar ideas innovadoras, cuestionar creencias, usar argumentos novedosos o contar una experiencia.

Además, es importante tener en cuenta que las charlas deben provocar reflexiones, no divisiones y que no está permitida la propaganda comercial, política o religiosa. Es obligatorio respetar los Derechos Humanos y no se contemplan temáticas relacionadas con las pseudociencias.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 31 de octubre y las candidaturas elegidas se comunicarán el día 1 de noviembre.