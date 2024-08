Confirmados los primeros artistas para el Purple Weekend en León

La 35ª edición del Purple Weekend Estrella Galicia ha iniciado su cuenta atrás con la confirmación de los primeros artistas que participarán en el evento, programado para celebrarse en León del 5 al 8 de diciembre. Este festival transforma a León en la capital de la música y estética mod; y está organizado por el Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural y el Centro León Gótico, con la producción de Masgalicia.

Para conmemorar su 35º aniversario, el Purple Weekend presenta un cartel de lujo con bandas tanto nacionales como internacionales, además de DJs y diversas actividades. Entre los primeros artistas confirmados se encuentran The Lemon Twigs, Bad Nerves, The Fuzztones, Alcalá Norte, Sharp Class y Doctor Explosión. Además, en los ‘alldayers & allnighters’ estarán Andy Smith, Andy Lewis, Raissa Pardini y Shaeffer McLean.

En esta edición, el festival recupera el escenario del Espacio Vías y mantiene el del Palacio de Exposiciones, e incluirá la Sala Glam Theatre y otras localizaciones. La amplia programación del evento ofrecerá conciertos en directo, actividades durante todo el día y la noche, una ‘scooter run’, mercadillo, exposiciones y un desfile de moda, entre otras propuestas que se anunciarán próximamente.

Cabe recordar que el Purple Weekend Estrella Galicia es una cita consolidada en el panorama musical de León y tiene un impacto significativo tanto a nivel nacional como internacional, gracias a la calidad de su cartel y al ambiente mod que lo caracteriza.

En el programa inicial, el Espacio Vías acogerá el jueves 5 de diciembre el Revival 77 & New Punk ‘45 años de London Calling’, con actuaciones de Bad Nerves, Alcalá Norte y Sharp Class. El viernes 6 de diciembre, Espacio Vías contará con las actuaciones de Doctor Explosión y The Fuzztones, mientras que en la Sala Glam Theatre se celebrará el ‘Northern Soul Ballroom at the Glam Theatre’. El sábado 7 de diciembre, el grupo neoyorkino The Lemon Twigs se presentará en el Palacio de Exposiciones.

Las entradas para los conciertos del 5 de diciembre se pueden adquirir a través de Ataquilla, Marcaentradas y TICKETMASTER. Además, están disponibles dos tipos de abonos: el Early Bird a 65 euros, que incluye todos los conciertos del viernes y sábado en el Palacio de Exposiciones y las actividades paralelas oficiales del festival (excluyendo los conciertos en Espacio Vías y la Sala Glam Theatre), y el 35º Aniversario a 100 euros, que incluye todos los conciertos del jueves, viernes y sábado en Espacio Vías y el Palacio de Exposiciones, además de las actividades paralelas oficiales del festival (excluyendo los conciertos en la Sala Glam Theatre).

'Balcones flamencos', novedad en el Festival Cuna del Parlamentarismo

Además, en el plano cultural, el Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo presenta una novedad el próximo miércoles 14 de agosto, con una experiencia flamenca única: 'Balcones flamencos', organizado por el Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural.

La programación flamenca incluye tres actuaciones en balcones emblemáticos de la ciudad y un concierto especial en la Casona de Puerta Castillo. Las primeras actuaciones desde los balcones comenzarán a las 18:00 horas en el balcón del Ayuntamiento de San Marcelo, con la participación del cantaor Rubio de Pruna.

A las 19:00 horas, la cantaora Montse Cortés ofrecerá su actuación desde el balcón del Consistorio de la Plaza Mayor. La jornada de actuaciones desde los balcones concluirá a las 20:00 horas con la presentación del cantaor Guadiana desde el balcón de la Casona de Puerta Castillo.

Estos conciertos al aire libre servirán como preludio del festival ‘Los veranos flamencos de León’, que llevará a cabo el concierto ‘Raíces de mi tierra’ el mismo 14 de agosto a las 21:30 horas en la Casona de Puerta Castillo. El concierto contará con la participación de destacados artistas como el bailaor y coreógrafo Antonio Canales, la cantaora Montse Cortés, los guitarristas Jesús de Rosario y David Cerreduela, el cantaor Rubio de Pruna, el percusionista Antonio Losada, la cantaora, guitarrista y compositora Ingueta Rubio, y el violinista flamenco Fernando G. Rubio.

El precio de las entradas para el concierto en la Casona de Puerta Castillo es de 12 euros si se adquieren anticipadamente y de 20 euros en taquilla. Las entradas también están disponibles por 15 euros en la plataforma de venta en línea Metropolientradas y una hora antes del evento en taquilla, siempre que queden disponibles. Además, las entradas se pueden comprar en el Restaurante la Fábrica y en la Cafetería La Pasarela.