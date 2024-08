Avances en la excavación de Confloenta: se descubren nuevas estancias de baño y se amplía la investigación sobre sus termas romanas

El yacimiento romano de Confloenta, situado en el actual término municipal de Duratón, continúa con su habitual campaña de estudio este verano. Se trata de la única ciudad romana de la provincia de Segovia con posibilidades de exploración completa, por lo que son habituales las excavaciones en la zona.

Esta mañana el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, junto al vicepresidente y diputado de Cultura, José María Bravo, y el diputado de Hacienda y Desarrollo Económico, Óscar Moral, ha visitado el yacimiento para observar los avances.

El equipo de excavación ha estado compuesto por diez profesionales que han realizado trabajos técnicos, así como alrededor de veinte voluntarios universitarios, principalmente de la Universidad de Salamanca, con la que la Diputación ha mantenido un convenio, además de estudiantes de otras universidades españolas. En total, han participado cerca de una treintena de personas, a las que se han sumado profesionales externos especializados en tareas de cartografía y topografía, entre otras.

De Vicente ha recorrido la zona norte del yacimiento, donde se ha continuado la actuación en torno a los baños públicos romanos del siglo II d. C. Según el responsable del equipo científico, Santiago Martínez Caballero, "ha habido un núcleo de baños precedente" y por ello se ha ampliado la zona de intervención.

Visita del presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, a Confloenta

Se han hallado nuevas estancias de baño con el recorrido habitual (Frigidarium, Caldarium…), y se han investigado hornos cercanos para determinar si han estado relacionados con los baños o pertenecen a áreas artesanales situadas en la misma manzana. Las excavaciones también se han centrado en definir el perímetro de las termas.

Las investigaciones han abarcado desde el siglo I a. C., cuando se fundó Confloenta, hasta el IV d. C. El análisis de fotografías por satélite y otros métodos han revelado que el tejido urbano de la ciudad ha contado con unas 25 a 30 hectáreas de superficie originariamente, ampliándose a 70 hectáreas en los siglos II y III d. C. Sumando las zonas de santuario, cementerio y áreas artesanales, la superficie total ha alcanzado las 111 hectáreas. La ciudad se ha extendido casi dos kilómetros de este a oeste y alrededor de 1,2 kilómetros de norte a sur, según los cálculos del equipo científico.

Desde 2016, la Diputación ha impulsado estos trabajos arqueológicos, y este año ha destinado 50.000 euros a la excavación. Sumados a los siete años anteriores, la inversión total ha ascendido a cerca de 300.000 euros. Además, recientemente se ha recibido una subvención de 1.887.660 euros para la consolidación y musealización de las Termas de la Fortuna, proyecto apoyado por el Ministerio de Industria y Turismo, en el marco del PRTR y los fondos Next Generation de la Unión Europea, destinados a mejorar la competitividad y dinamizar el patrimonio histórico con fines turísticos.

Miguel Ángel de Vicente ha destacado que, "aunque desde la Diputación no hemos tenido ninguna competencia en esta materia, creemos que debemos estar presentes en el apoyo a este patrimonio que nos hace especiales como territorio". La institución provincial está considerando alguna fórmula de apoyo más global a todos los yacimientos hallados en la provincia "para continuar conociendo y valorando nuestro pasado".