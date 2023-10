El éxito mundial de una empresa de pueblo con casi tantos trabajadores como habitantes: "La estructura de costes es muy competitiva"

La globalización total es un fenómeno que lleva azotando a los más pequeños desde hace varias décadas. La llegada de internet y la sangría demográfica han supuesto un duro revés para miles y miles de personas y familias. Vivir en la actualidad en la España vaciada no es sencillo. Pero hay quienes han sabido aprovechar todo este tirón sin abandonar sus raíces y su hogar.

Es el caso de Víctor Juárez, CEO de Craftelier, recientemente nombrado como mejor directivo de España en los Ecommerce Awards 2023. El joven leonés de 35 años que estudió Ingeniería de Telecomunicaciones, aunque nunca ejerció, se inmiscuyó en el negocio de sus padres hace 12 años. Una pequeña tiendecita de pueblo, llamada Bellas Artes León, en Santa Olaja de la Ribera, de 203 habitantes, según el Ayuntamiento de Villaturiel, municipio al que pertenecen.

La crisis llegó a ciudades y provincias "como León" allá por el 2011 y desde este pequeño negocio familiar de manualidades y artes "no estaban pasando su mejor momento", según confiesa Juárez en una conversación con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. Él, preocupado por sus padres, no dudó en apostar por ello y optó por apoyar en el negocio y lo hizo dando una vuelta de tuerca al mismo.

La venta online cambió la tendencia

La entrada en la venta online ha supuesto un verdadero "revulsivo" para esta pequeña empresa de pueblo, que ahora no es tan pequeña. Hasta tal punto, que desde que dieron el salto a la internacionalización, hace ya siete años, venden por todo el mundo. Por toda Europa, Canadá, Estados Unidos, México y Chile.

Con la entrada en los canales de venta online hace más de una década, Bellas Artes León tuvo que rebrandear su nombre, dado que el objetivo no era otro que la expansión, por eso en internet optaron por Mi Tienda de Arte. El crecimiento fue tal, que con la llegada de la internacionalización, había que abordar nuevamente una nueva denominación. "Es muy difícil hacer un proyecto fuera de España con un nombre en castellano", reconoce Juárez.

Y así fue como nació lo que hoy es Craftelier, ahora convertida en todo un fenómeno a nivel global que ha cautivado a los pintores y artistas de casi todo el globo terráqueo y que día a día confían en sus productos para dar forma a sus obras.

En la actualidad, la facturación fuera de España es casi "seis veces más" que la que hacen en territorio nacional, lo que avala la gran acogida del público extranjero.

Víctor Juárez y Craftelier han encontrado en la España rural, partiendo desde un pequeño negocio familiar y concretamente en Santa Olaja de la Ribera, una gran oportunidad. Uno de los secretos es la gran competitividad que les da situarse aquí. "Hay muchas oportunidades en lugares como aquí. Tenemos una estructura de costes, en un entorno pequeño y una provincia pequeña, que te permite ser muy competitivo. Es muy interesante si lo comparamos a la (estructura de costes) de una Alemania, Inglaterra o Estados Unidos", destaca el CEO.

Casi tantos trabajadores como habitantes tiene el pueblo

Pero también hay retos. La contratación de personal. El éxito mundial ha llevado a este negocio familiar incluso hasta el punto de tener casi tantos trabajadores como habitantes tiene el pueblo. Dan empleo a cerca de 115 personas, todos ellos en diversos puestos, desde cualificados a no cualificados. "No creo que haya muchas empresas en León que tengan tres nacionalidades trabajando como nosotros", subraya el mejor directivo de España, según los Ecommerce Awards 2023.

Juárez admite que atraer talento es un "reto", pero recalca que cuando lo logras "se suele quedar mucho tiempo". "Tenemos muy poca rotación de personal. Les ofreces un equipo, una empresa atractiva, joven, dinámica, que está en crecimiento y es un proyecto que a la gente le puede parecer interesante", afirma con rotundidad. Eso sí, reconoce que traer gente de fuera sin un arraigo por la ciudad o la provincia "es difícil".

Este joven leonés de 35 años, con esfuerzo y trabajo, ha logrado encontrar el éxito mundial para la empresa familiar de sus padres. Las nuevas fórmulas de venta online han llegado para quedarse y el CEO de Craftelier, sin renunciar a la España rural y a su hogar, ha sabido adaptarse a estos nuevos tiempos, convirtiendo el pequeño negocio familiar de sus padres en un éxito mundial.

Un éxito que, precisamente, que bien lo han reconocido en los Ecommerce Awards 2023, nombrando a Víctor Juárez como mejor directivo de España. "La gran mayoría de premios por ahí suelen estar muy vinculados a patrocinios. El hecho de que un premio que lo da la propia industria con un jurado profesional que me reconoce me da mucho orgulo. A veces estás tan sumido en el día a día que te cuesta un poco pararte y ver lo que has construido o el proyecto en el que estamos sumidos", zanja.

