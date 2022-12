UPL encara las elecciones municipales de marzo en “el mejor momento del leonesismo”

Unión del Pueblo Leonés ha celebrado en León la tradicional comida de Navidad, con una asistencia de cerca de 300 afiliados y militantes y en la que el secretario general, Luis Mariano Santos, el presidente, el salmantino Carlos Javier Salgado, y el vicesecretario, Eduardo López Sendino, tras felicitar a los asistentes las navidades, han afirmado que el leonesismo se encuentra “en el mejor momento, cada vez somos más, y también mejores”.

“Nos encontramos en el mejor momento del leonesismo, hemos obtenido los mejores resultados de la historia y tenemos retos muy importantes por delante, pero no nosotros, nosotros solo somos la punta de lanza, sois vosotros los que empujáis, los que nos decís lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Es necesario conservar lo que tenemos, tenemos que pisar la calle y saber lo que necesitan esos que se tienen que ir a buscar trabajo, esos que ven cómo sus hijos se tienen que ir. Pero esto no pasa solo en León, pasa en Zamora y pasa en Salamanca, porque están como nosotros, sufriendo una situación de desprecio de la Junta y del Gobierno ya insoportable”, lamentó el secretario general en una nota de prensa facilitada por el partido, quien animó a los asistentes a seguir creciendo, a seguir trabajando, “somos más de 300 cargos públicos pero seremos más, tenemos que seguir trabajando, seguir unidos”, afirmó Santos, y no quedarnos con los sucedáneos de leonesismo, incidió el vicesecretario, Sendino, quien afirmó que hay que trabajar para defendernos, es lamentable la situación a la que nos están llevando los grandes partidos.

“Hay un desequilibrio territorial y por eso no nos queremos quedar en Castilla, no porque seamos mejores ni peores, porque no somos castellanos y por eso tenemos que seguir trabajando para que el leonesismo real siga creciendo unido para poder tener un futuro mejor para esta tierra”.

