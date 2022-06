El mejor mastín de Europa vive en la montaña leonesa

Los mastines son una de las razas más entrañables que existe. Perro grande, fornido, de cabeza redonda, orejas pequeñas y caídas, pecho ancho y de pelo largo, algo lanoso. Muy valiente y leal, y el mejor para la guarda de los ganados, y también una de las razas más hermosas que existen, capaces de hacerte ganar un campeonato de Europa.

Eso es lo que le ha ocurrido a Laura Domínguez Muñiz, de la localidad leonesa de Olleros de Sabero, que ha participado con LLambrion de La Camperona en el Campeonato de Europa 2022, finalizando primero en la categoría joven macho y seguidamente ganando el mejor joven de la raza de todo el continente.

En su caso fue el mejor joven macho y mejor joven de la raza, y “eso es muy difícil porque se tienen que dar muchas cosas” apunta la dueña, “lo primero tener un buen ejemplar, que el día de la exposición el perro esté en condiciones óptimas, tanto físicas como de carácter, porque si tienes la mala suerte de que por lo que sea no se quiere mover ya no se podría juzgar el movimiento, siempre digo que hay que ir, porque si no se participa no se tiene la posibilidad, y poner mucha ilusión y hacerlo lo mejor que se sepa y pueda en la cría”, explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

La dueña con el mastín con tan solo dos meses

El protagonista de esta historia es LLambrión. Y nadie mejor que su dueña para hablar de él. “Un mastín muy joven, en la actualidad tiene 17 meses, con una buena morfología, es un perro con mucha talla, bien estructurado, con una cabeza todavía en formación pero que de momento evoluciona bien para tener una cabeza y cráneo poderoso, con buena angulación que le favorece para tener un buen empuje trasero y buen movimiento…un carácter que fuera de casa es más desconfiado pero en casa conmigo es muy cariñoso y juguetón pero si vienen extraños se planta y tiene un carácter muy protector, en resumen, el carácter que debe tener un mastín español.

Y seguro que el lector se estará preguntando de dónde viene el nombre. Pues sencillo. Del pico más alto de la provincia de León, ubicado en picos de Europa, pues Torrecerredo es compartido con Asturias. Y lo de camperona es el afijo y el nombre del criadero por lo que todos los perros nacidos en su casa llevan el nombre de La Camperona, que en este caso es el punto más alto del valle de Sabero.

Y es que esta zona es la perfecta para la cría de este tipo de animales, “algo que es un hecho”, bromea Laura, y son varias las razones, pero alguna de ellas es que “es esta zona por necesidad de que seguía habiendo depredadores que en otras zonas habían desaparecido se siguió conservando esta gran raza, que yo en mi caso puedo decir que me he criado desde que nací jugando y rodeada de ellos, por lo que te hace conocer y amar a los mastines españoles”.

"Conexión total"

Por este motivo, la leonesa recuerda con cariño como en septiembre se asomó un día por la ventana y se preguntó ¿qué hace el LLambrión de medio encaramado en el ciruelo? Pensó que habría algún gato, pero no, estaba “el señorito cogiendo las ciruelas, que si quise ciruelas ya podía coger yo las de arriba porque donde llegaba él no quedo ni una”, narra con ilusión. Su conexión es tal que hace unos meses que falleció la matriarca de la manada, ‘Tundra’, que era su abuela, pues LLambrión sabía que algo ocurría y por eso no se separó de ella.

En este campeonato puede participar cualquier perro con pedigrí que decida inscribirse, en su caso en concreto, “siempre nos ha gustado participar en las exposiciones cuando es posible, y participar en el European Show Dog “es una experiencia genial”, la localización en Francia hacia que no nos quedara tan lejos como otros años para viajar en el coche con los perros y lógicamente porque consideraba que tenía unos ejemplares que podían representar bien a esta raza en Europa.

Foto del premio

Domínguez no cree que criar a un mastín sea complicado, pero sí que necesita “dedicación, estudiar la raza y como siempre digo te tiene que gustar y tener mucho amor por ella, porque al final les dedicas muchas horas de tu tiempo y si no tuvieras eso mi parecer es que no se podría hacer”.

¿Y ahora qué? Pues esperar a que se haga adulto y “espero que siga por el mismo camino y nos de muchas alegrías. Su próximo reto es el Mundial de Madrid, “es complicado porque además cambia justo de categoría y habrá un gran nivel de perros, pero como decía anteriormente hay que participar y ver que ocurre la ilusión siempre la llevamos”.

Sigue los temas que te interesan