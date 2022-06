La Feria Medieval llena Pinhel de visitantes con Guijuelo de protagonista

La Feria Medieval de Pinhel transcurre "cumpliendo las expectativas creadas" en su organización, según argumenta a este diario el presidente de la Cámara Municipal, Rui Ventura. Tal es así que la escasa lluvia caída a mediodía, con el paso de un nubarrón, no impidió que Pinhel se llenase de visitantes. Muchos eran españoles que gustan disfrutar de esta ciudad, casi fronteriza, que a lo largo del año ofrece una variada programación para dar a conocer a Pinhel, que se ha convertido en referente turístico la Beira Interior.

Si la animación en las calles del centro histórico ya eran de por sí bulliciosas y concurridas, también lo fue con la llegada de una importante delegación del Ayuntamiento de Guijuelo, con su alcalde, Roberto Martín, al frente. Conviene destacar que Pinhel y Guijuelo está hermanadas desde hace unos pocos años.

Ya por la noche, tuvo lugar la tradicional Cena Medieval en la avenida de la República, siendo la primera vez que se organiza en este lugar y fue todo un acierto. Unos 350 comensales dieron buena cuenta de entrantes, sopa y guiso.

Domingo, día 5 de junio

11h00 | Abertura do Mercado com cortejo oriental (da entrada até à Praça do Castelo)

11h30 | O Voo do Falcão (Praça do Município)

- Malabarismos e acrobacias com tons e sons medievais (deambulante)

12h00 | ”Diz que disse”… (Praça do Castelo)

12h30 | Petiscos e Gulodices nas Tabernas (Praça do Castelo)

13h30 | Música nas Tabernas (Praça do Castelo)

14h00 | Música e Danças Orientais (da Praça do Castelo até ao Auditório Exterior do Centro Histórico)

14h30 | O Voo do Falcão (Praça do Município)

15h00 | Música (Praça do Município)

15h30 | “O Leproso” (deambulante)

16h00 | Cortejo da comitiva até à Liça (entrada principal até à Liça)

- O Voo do Falcão (Liça)

17h00 | Torneio a Cavalo | Pinhel - A Garantia do País (Liça, Castelo)

- Honras aos Vencidos e Glória aos Vencedores pelo Alcaide de Pinhel

18h00 | Espetáculo de encerramento (Liça)

19h00 | Encerramento do Mercado

