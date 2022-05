Alarma en el canal de Arriola: aparecen muertos varios animales por ahogamiento

El Partido Animalista PACMA ha informado a través de un comunicado que ha solicitado una reunión con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Cristina Danés de Castro, después de recibir constantes avisos sobre la presencia de cadáveres de animales salvajes en el canal de Arriola, en León. Según indica la formación política animalista, "la insuficiencia y el deterioro de los vallados y rampas de salida estarían facilitando caídas, atrapamientos y ahogamientos".

«A lo largo de este tiempo, la CHD se ha comprometido en varias ocasiones a instalar rampas y adoptar otras medidas en el canal, como la instalación de vallados o barreras, que impidan su caída o que faciliten su salida, pero estas medidas nunca llegan», afirma el presidente del Partido Animalista, Javier Luna.

Según declaran, en el mes de mayo de 2021 entró en vigor un Convenio entre la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y la CHD, titular de los canales Arriola y Villalaco, para el «desarrollo de actuaciones encaminadas a la reducción del riesgo de mortalidad de especies de fauna silvestre». En este convenio se reconoce que las medidas de seguridad de estos canales son insuficientes en este sentido, y que «se ha constatado que en los mismos quedan atrapados animales silvestres que no pueden salir”. No obstante, un año más tarde siguen sin haberse puesto en marcha los mecanismos adecuados para paliar la situación, repitiendo imágenes de animales muertos por atrapamiento y ahogamiento cuando intentaban cruzar el canal.

Corzo fallecido

Prevenir y evitar

Según el convenio, la CHD debía realizar las actuaciones necesarias para "prevenir, minimizar y evitar" las retenciones de fauna en los canales mediante la "contratación de los trabajos necesarios, así como la dirección de los mismos y coordinación de seguridad y salud, con un presupuesto máximo previsto de 45.000€", y se indica, expresamente, que "tanto la contratación como la ejecución de las actuaciones previstas relativas a los canales debían realizarse por la CHD en el año 2021".

PACMA explica que, debido a la gran extensión del canal de Arriola, no puede asegurar que no se haya realizado ningún trabajo pero que, en todo caso, de haberse hecho, este no habría resultado todo lo eficiente que debería. El equipo de PACMA León recorrió 15 kilómetros de canal para descubrir una única rampa cercana a un vallado deteriorado, pudiendo comprobar que había varios cadáveres de animales. «Tenemos constancia de que el pasado mes de febrero de 2022 se publicó la adjudicación de un contrato a la empresa AUDECA para la construcción de rampas para la salida de animales en ambos canales. Una construcción que, suponemos, no se llevará a cabo hasta que termine la temporada de riego, en octubre. Además, en mayo de 2020 la CHD ya anunció que había adjudicado la construcción de un total de cuatro nuevas rampas para salida de animales en los canales, desconociéndose los motivos por los que nunca llegaron a instalarse«.

La formación política animalista espera poder reunirse a la mayor brevedad con representantes de la CHD y tratar de establecer medidas y soluciones para frenar la muerte reiterada de animales en el canal de Arriola.

