Pilar Carnero no retirará su candidatura para dirigir el PSOE de León

La candidata a dirigir la agrupación del PSOE de León capital, rival del actual secretario general, José Antonio Diez, auspiciada por la dirección provincial, Pilar Carnero, afirmó hoy que no tiene la mínima intención de retirar su candidatura, tal y como planteó el alcalde de la capital.

"Mi candidatura la voy a mantener. Voy a integrar a todo el mundo, pero dentro de la vida de la agrupación, pero mi candidatura no la voy a retirar. Y si salen más, mejor; eso es un partido vivo", afirmó.

La hija del histórico líder sindical ugetista, Fermín Carnero, se mostró firme en su decisión y comentó sobre las irregularidades en las afiliaciones denunciadas por Diez y negadas por el partido que "siempre quedan los tribunales" para dirimir esa discrepancia.

Carnero comentó que Diez y ella defienden "modelos distintos de partido" y se mostró ilusionada con su candidatura. "Tenemos retos importantes fuera que hay que afrontar. El partido debe estar unido hasta eso. No creo que el partido esté dividido. El partido no puede estar dividido en las ideas porque si es así, tenemos un problema", manifestó.

"Ahora estamos en el momento de elegir al secretario general de la Agrupación Local de León. Cada uno tiene su función y la de la agrupación local es dinamizar el partido", dijo. Carnero coincidió con José Antonio Diez en la manifestación del 1 de mayo, a la que no acudió en esta ocasión, aunque suele hacerlo, el secretario provincial socialista, Javier Alfonso Cendón.

Sí estuvo la secretaria de Organización. Nuria Rubio, quien evitó pronunciarse sobre la crisis abierta de cara a la elección del 4 de mayo y se limitó a recordar que las candidaturas conocidas aún no se han formalizado oficialmente y a señalar que se trata de un proceso "limpio, transparente, que se da en todas las agrupaciones de la provincia". "No soy visionaria del futuro" añadió preguntada por si cree que habrá algún movimiento que evite la confrontación.

Mientras, el alcalde de León quiso agradecer el "apoyo, afecto y cariño" que le muestra la ciudadanía. "Siempre voy a estar en la defensa de León, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, y en defender todo aquello que durante tanto tiempo nos han quitado y esquilmado y tiene que haber una defensa clara de los intereses de León", manifestó.

"Mi trabajo es el Ayuntamiento y la ciudad y no he perdido ni un segundo del tiempo que tengo que dedicar al Ayuntamiento en otras cuestiones que, evidentemente, a los ciudadanos no les conciernen. Estas cosas internas de los partidos ni les gustan ni las entienden. Sigo centrado al cine por cien en mi trabajo, en los proyectos de la ciudad de León, en mejorar la ciudad y en escuchar a los vecinos. Es mi trabajo. No tengo otro", remarcó.

