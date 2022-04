El leonés Jesús San José publica una serie de cuentos narrados en primera persona por un mirlo

Jesús San José (Matadeón de los Oteros, León, 1957) lanza su primer libro, 'Las andanzas de Pico Amarillo', una serie de cuentos o “historietas”, como él las define, narradas en primera persona por un mirlo y editado por Spica Siglo XXI. Será el próximo 21 de abril, a partir de las 19.30 horas y en la librería Maxtor, donde dé sus primeros pasos de promoción una obra que ha contado con la colaboración de su esposa, Rosa María Rodríguez, fallecida hace 19 años, algo que se justifica en que durante dos décadas ha estado guardado en un cajón. “He querido publicarlos como homenaje a ella”, refiere este leonés, pero vallisoletano de adopción.

El libro está editado en tapa dura y cuenta con diecinueve cuentos ilustrados y un total de 112 páginas totalmente en color. Está dirigido a un público infantil, a partir de siete años, pero también para adultos. “Ella y yo éramos muy aficionados a la escritura y nos gustaban los pájaros. Un día, viendo un mirlo que solía acudir a nuestro jardín, a Rosa se le ocurrió escribir cuentos más o menos infantiles sobre este pájaro, que tiene el pico amarillo, y de ahí el nombre”, rememora San José, quien ha contado para las ilustraciones con Miriam López Teijeiro.

Ahora, la obra ve la luz, rodeada de ese recuerdo a su esposa, con la que compartió un número importante de manuscritos y los cuentos de Pico Amarillo, narrados de forma amena.

Aunque el libro está recomendado a niños a partir de 7 años que empiezan a leer, reconoce que él mismo se los cuenta su nieto “cuando se va a la cama”, con lo que aconseja a los padres y abuelos hacer lo mismo con esta publicación que ha servido de “satisfacción propia”, escritos desde el año 2000.

Cumplirá 65 años en octubre y ahora que tiene “más tiempo libre” pretende publicar otro libro de relatos sobre testimonios con “gente de los pueblos”, del suyo y también del de su esposa, Cubillas de Cerrato (Palencia). Pero además tiene en mente otro de poemas que “ella escribió”. Serían otros cinco o seis publicaciones “para tenerlos ahí en la biblioteca, que no se pierdan, porque sé que a ella le hubiese gustado tenerlos”. “Es un homenaje. Mi mujer está muy presente porque la encantaba escribir. A ella le gustaba la escritura, la cultura clásica, la escultura, todo lo bello, no sé cómo se fijó en mí…”, ironiza entre risas en declaraciones a la agencia Ical. “Donde me esté viendo espero que esté orgullosa”, concluye.

