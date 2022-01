UPL critica la inversión de 900.000 euros para la celebración del 23 de abril

Unión del Pueblo Leonés ha votado en contra del plan anual de la Fundación Castilla y León por considerar que "una vez más se menosprecia la parte leonesa de la comunidad autónoma", así lo ha manifestado Cristian Peláez, portavoz de UPL en mencionada fundación, quien lamenta que los planes de la Junta "sean de nuevo contrarios a cualquier interés de la región leonesa".

Sobre la inversión de 900.000 euros que, según Peláez, "van a parar a la celebración del 23 de abril y 300.000 están destinados a la Fiesta del Ayuntamiento de Villalar", el portavoz asegura que "no tiene en cuenta otras efemérides leonesas, por tanto, no atiende a sus propios estatutos que contemplan la promoción de otras efemérides de otras provincias, y, por poner un ejemplo, no se promueve la celebración del Bicentenario de la provincia de El Bierzo".

Desde la formación consideran que "invertir 300.000 euros para que el alcalde de Villalar celebre una fiesta de la Comunidad en Villalar de los Comuneros es un abuso y una burla a los leoneses y a todos los castellanos". Además, subrayan que "dado que pretenden continuar con la labor de la Fundación Castilla y León, les hemos animado desde UPL a que lleven a cabo la promoción cultural de espacios en leonés y en gallego".

Por otra parte, aclaran en un comunicado recogido por este periódico que no pueden "dejar de mencionar la patética intervención en estos años de gobierno por parte del partido Ciudadanos, que llegó pavoneándose de ser el partido de la regeneración y la nueva política comprometiéndose literalmente a acabar con los chiringuitos, y lo único que han hecho es continuar manteniendo y apoyando esos chiringuitos, demostrado que al final son los mismos perros con distinto collar".

Concluyen asegurando que "se está obviando la región leonesa y por eso denunciamos estos abusos desde dentro de una fundación de la que formamos parte para fiscalizar la actividad de la misma, para dar voz a todos los disidentes de las políticas que lleva a cabo la Junta a través de la Fundación Castilla y León".

