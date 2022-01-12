Pacma presenta su candidatura a las elecciones en Castilla y León encabezada por Hugo García

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Pacma presenta su candidatura a las elecciones en Castilla y León encabezada por Hugo García12 enero, 2022 12:28
Pacma ha presentado este miércoles su candidatura a las elecciones de Castilla y León convocadas para el próximo 13 de febrero. A la cabeza estará Hugo García, coordinador de la formación en Valladolid. A continuación puedes consultar la lista completa del partido por provincias.
Ávila
1. EUGENIO JESÚS GONZÁLEZ NAVARRETE
2. NURIA MARTÍN GARCÍA
3. ANTONIO CARLOS FERREIRA DE JESÚS
4. ROSA CAMPUZANO SALAS
5. LUIS MIGUEL GALÁN LÓPEZ
6. ANAÍS MARTÍN GARCÍA
7. PEDRO MURIEL ALONSO
Suplentes
1. VERÓNICA HERNÁNDEZ ENCINAR
2. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
3. NOÉLIA REVIEJO DE DIEGO
Burgos
1. ESTHER BONET DE LA HORRA
2. FABIO PASCUAL DÍEZ
3. MARTA JIMENO ANTOLÍN
4. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ MALANDA
5. ADOLFO BACHILLER FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS
6. ELISENDA BONET DE LA HORRA
7. YVONNE NIÑO VÁZQUEZ
8. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GUTIÉRREZ
9. SANTIAGO LLORENTE CRIADO
10. PEDRO MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ
11. SARAI REY FERNÁNDEZ
Suplentes
1. DIEGO FERNÁNDEZ ALVAREZ
2. GEMMA ASUNCIÓN BARRIGÓN CORDOBÉS
3. EVELYN INFANTE SALABARRIA
León
1. MARIA NATIVIDAD FRANCO NATAL
2. MANUEL GARCIA FALAGAN
3. MARIA BEGOÑA FERNANDEZ GARCIA
4. JULIO MAXIMO LLAMAS DIEZ
5. MONICA RUIZ RICO
6. GABRIEL ALEGRE CASTELLANOS
7. CARLA GARCIA FERNANDEZ
8. JORGE VERDEJO GARCIA
9. MARIA LUISA CHANA GIL
10. NURIA ALCANTARA FERNANDEZ
11. DANIEL DEL MAZO BERMEJO
12. OLGA CONCEPCION ALVAREZ ALONSO
13. MARIO ANTONIO MELO DOS REIS CAPELAO
Suplentes
1. MANUELA ELENA MIRANTES DELGADO
2. ELENA EGIDO MONROY
3. DIEGO ALMANSA ORTEGA
Palencia
1. MARÍA TERESA PÉREZ SALDAÑA
2. ZAIRA GÓMEZ GIL
3. ANA MATÉ JUEZ
4. ABRAHAM CALVO GALINDO
5. FRANCISCO MARTÍN CHACÓN
6. VANESSA GARRIDO GONZÁLEZ
7. MARIO POSTIGO HERNÁNDEZ
Suplentes
1. INMACULADA FERNÁNDEZ ROZAS
2. MIGUEL ÁNGEL COLLADO ALONSO
3. TERESA SALDAÑA RODRÍGUEZ
Salamanca
1. JULIO ALBERTO CEBALLO SÁNCHEZ
2. MARÍA TERESA ROMÁN LUIS
3. JORGE MARTÍN GARCÍA
4. JOSE MANUEL COTRINA SECAS
5. MARÍA BLANCO MARTÍN
6. JOSÉ MARÍA MEDINA GÓMEZ
7. MARTA ISABEL RIGÜELA GONZÁLEZ
8. REBECA DE LOS DOLORES GONZÁLEZ
9. JUAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ
10. ROSA MARÍA RICO GARABITO
Suplentes
1. AGUSTÍN HERNÁNDEZ ARAUJO
2. RUTH GARCÍA BARAJAS
3. CRISTINA SUTIL GONZÁLEZ
Segovia
1. JUAN MANUEL DIAZ-OTERO HERRERO
2. RAQUEL MARTIN SANCHEZ
3. ELENA TORRES TORRES
4. ANA MARIA GARCIMARTIN HERRANZ
5. JULIO VALBUENA PAJARES
6. NURIA SERRENES CACHORRO
Suplentes
1. JAVIER GARCIA SENDRA
2. PATRICIA MARQUES TEJEDOR
3. DANIEL GARCIA BARATA
Soria
1. MARÍA VICTORIA FONFRÍA SOLABARRIETA
2. RAQUEL TABLADO CASTELLANOS
3. ALFONSO CAAMAÑO GARCÍA
4. MARÍA BEGOÑA MONTERO MARTÍN
5. DAVID AGUADO MORENO
Suplentes
1. MIRTHA REGINA ALONSO GAGO
2. TOMÁS CÁRDENAS REVERTE
3. LUIS MIGUEL TORRES GALLARDO
Valladolid
1. HUGO GARCÍA SÁEZ
2. CLARA GONZÁLEZ MARTÍN
3. MARÍA HERNÁNDEZ GARCIA
4. ANTONIO ORTEGA GONZÁLEZ
5. EVA MARÍA LÓPEZ ASENJO
6. RODRIGO HERNÁNDEZ GARCÍA
7. EVA MARÍA VIÑA MUÑOZ
8. MARÍA ANGELES GIL VERA
9. JOSÉ ANTONIO ANTOLÍN ESTEPAR
10. MARÍA PILAR MARTÍN ARIAS
11. JUAN CARLOS VIÑA MUÑOZ
12. PILAR García ESPINOSA
13. MILAGROS BABÓN VALDIVIESO
14. JOSÉ MARIA VIÑA MUÑOZ
15. NEREA ARRIBAS RODRÍGUEZ
Suplentes
1. IVÁN SERRANO PÉREZ
2. MARÍA INMACULADA GARCÍA LAGUNA
3. ROBERTO VIÑA MUÑOZ
Zamora
1. CELIA MARTÍN ROBLEDO
2. PATRICIA DE INÉS SUTIL
3. PATRICIA TAMAME ABRIL
4. JESÚS RIVERA NAVARRO
5. EMILIO LLANO CIRUELOS
6. MARÍA TERESA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
7. RUBÉN MARTÍNEZ MORAS
Suplentes
1. ROCÍO SANTOS FIGUERUELO
2. FRANCISCO MERINO PÉREZ
3. MELISA REVIDIEGO DEL ESTAL