Hugo García en Fuente Dorada

Hugo García en Fuente Dorada

Región

Pacma presenta su candidatura a las elecciones en Castilla y León encabezada por Hugo García

12 enero, 2022 12:28

Pacma ha presentado este miércoles su candidatura a las elecciones de Castilla y León convocadas para el próximo 13 de febrero. A la cabeza estará Hugo Garcíacoordinador de la formación en Valladolid. A continuación puedes consultar la lista completa del partido por provincias.

Ávila

1. EUGENIO JESÚS GONZÁLEZ NAVARRETE

2. NURIA MARTÍN GARCÍA

3. ANTONIO CARLOS FERREIRA DE JESÚS

4. ROSA CAMPUZANO SALAS

5. LUIS MIGUEL GALÁN LÓPEZ

6. ANAÍS MARTÍN GARCÍA

7. PEDRO MURIEL ALONSO

Suplentes

1. VERÓNICA HERNÁNDEZ ENCINAR

2. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ

3. NOÉLIA REVIEJO DE DIEGO

Burgos

1. ESTHER BONET DE LA HORRA

2. FABIO PASCUAL DÍEZ

3. MARTA JIMENO ANTOLÍN

4. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ MALANDA

5. ADOLFO BACHILLER FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS

6. ELISENDA BONET DE LA HORRA

7. YVONNE NIÑO VÁZQUEZ

8. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

9. SANTIAGO LLORENTE CRIADO

10. PEDRO MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ

11. SARAI REY FERNÁNDEZ

Suplentes

1. DIEGO FERNÁNDEZ ALVAREZ

2. GEMMA ASUNCIÓN BARRIGÓN CORDOBÉS

3. EVELYN INFANTE SALABARRIA

León

1. MARIA NATIVIDAD FRANCO NATAL

2. MANUEL GARCIA FALAGAN

3. MARIA BEGOÑA FERNANDEZ GARCIA

4. JULIO MAXIMO LLAMAS DIEZ

5. MONICA RUIZ RICO

6. GABRIEL ALEGRE CASTELLANOS

7. CARLA GARCIA FERNANDEZ

8. JORGE VERDEJO GARCIA

9. MARIA LUISA CHANA GIL

10. NURIA ALCANTARA FERNANDEZ

11. DANIEL DEL MAZO BERMEJO

12. OLGA CONCEPCION ALVAREZ ALONSO

13. MARIO ANTONIO MELO DOS REIS CAPELAO

Suplentes

1. MANUELA ELENA MIRANTES DELGADO

2. ELENA EGIDO MONROY

3. DIEGO ALMANSA ORTEGA

Palencia

1. MARÍA TERESA PÉREZ SALDAÑA

2. ZAIRA GÓMEZ GIL

3. ANA MATÉ JUEZ

4. ABRAHAM CALVO GALINDO

5. FRANCISCO MARTÍN CHACÓN

6. VANESSA GARRIDO GONZÁLEZ

7. MARIO POSTIGO HERNÁNDEZ

Suplentes

1. INMACULADA FERNÁNDEZ ROZAS

2. MIGUEL ÁNGEL COLLADO ALONSO

3. TERESA SALDAÑA RODRÍGUEZ

Salamanca

1. JULIO ALBERTO CEBALLO SÁNCHEZ

2. MARÍA TERESA ROMÁN LUIS

3. JORGE MARTÍN GARCÍA

4. JOSE MANUEL COTRINA SECAS

5. MARÍA BLANCO MARTÍN

6. JOSÉ MARÍA MEDINA GÓMEZ

7. MARTA ISABEL RIGÜELA GONZÁLEZ

8. REBECA DE LOS DOLORES GONZÁLEZ

9. JUAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ

10. ROSA MARÍA RICO GARABITO

Suplentes

1. AGUSTÍN HERNÁNDEZ ARAUJO

2. RUTH GARCÍA BARAJAS

3. CRISTINA SUTIL GONZÁLEZ

Segovia

1. JUAN MANUEL DIAZ-OTERO HERRERO

2. RAQUEL MARTIN SANCHEZ

3. ELENA TORRES TORRES

4. ANA MARIA GARCIMARTIN HERRANZ

5. JULIO VALBUENA PAJARES

6. NURIA SERRENES CACHORRO

Suplentes

1. JAVIER GARCIA SENDRA

2. PATRICIA MARQUES TEJEDOR

3. DANIEL GARCIA BARATA

Soria

1. MARÍA VICTORIA FONFRÍA SOLABARRIETA

2. RAQUEL TABLADO CASTELLANOS

3. ALFONSO CAAMAÑO GARCÍA

4. MARÍA BEGOÑA MONTERO MARTÍN

5. DAVID AGUADO MORENO

Suplentes

1. MIRTHA REGINA ALONSO GAGO

2. TOMÁS CÁRDENAS REVERTE

3. LUIS MIGUEL TORRES GALLARDO

Valladolid

1. HUGO GARCÍA SÁEZ

2. CLARA GONZÁLEZ MARTÍN

3. MARÍA HERNÁNDEZ GARCIA

4. ANTONIO ORTEGA GONZÁLEZ

5. EVA MARÍA LÓPEZ ASENJO

6. RODRIGO HERNÁNDEZ GARCÍA

7. EVA MARÍA VIÑA MUÑOZ

8. MARÍA ANGELES GIL VERA

9. JOSÉ ANTONIO ANTOLÍN ESTEPAR

10. MARÍA PILAR MARTÍN ARIAS

11. JUAN CARLOS VIÑA MUÑOZ

12. PILAR García ESPINOSA

13. MILAGROS BABÓN VALDIVIESO

14. JOSÉ MARIA VIÑA MUÑOZ

15. NEREA ARRIBAS RODRÍGUEZ

Suplentes

1. IVÁN SERRANO PÉREZ

2. MARÍA INMACULADA GARCÍA LAGUNA

3. ROBERTO VIÑA MUÑOZ

Zamora

1. CELIA MARTÍN ROBLEDO

2. PATRICIA DE INÉS SUTIL

3. PATRICIA TAMAME ABRIL

4. JESÚS RIVERA NAVARRO

5. EMILIO LLANO CIRUELOS

6. MARÍA TERESA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

7. RUBÉN MARTÍNEZ MORAS

Suplentes

1. ROCÍO SANTOS FIGUERUELO

2. FRANCISCO MERINO PÉREZ

3. MELISA REVIDIEGO DEL ESTAL