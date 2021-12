Un comentario machista de un speaker a la ganadora de Got Talent desata la polémica en Ponferrada

Lla ventrílocua Celia Muñoz ganadora de 'Got Talent'

La Concejalía de Juventud y Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada ha realizado un comunicado para "lamentar" que un expresión desafortunada del animador o speaker del acto festivo del encendido de luces navideñas haya podido ofender a un sector de la población.

Todo procede de la denuncia de la Asociación Feminista Berciana que hizo público en su cuenta de Facebook lo vivido. "¿Sabéis qué fue lo que al señoro que presentaba el acto se le ocurrió destacar de la actuación de Celia, ante centenares de menores para más inri? Que “si es capaz de hacer eso con la boca cerrada, qué no será capaz de hacer con la boca abierta”. Vamos, que la mejor cualidad de una mujer es, por supuesto, lo que pueda hacerle a un hombre con su boca", denuncian. Como ciudadanas nos avergüenza profundamente tremenda falta de respeto a la artista en particular y a las mujeres en general y esperamos que, tal y como exigimos en la instancia que hemos registrado esta misma tarde, el Ayuntamiento de Ponferrada se disculpe oficialmente tanto con ella como con la ciudadanía y que a partir de ahora revisen detenidamente y con perspectiva feminista a quién colocan al frente de los actos que pagamos con nuestros impuestos para que no vuelvan a repetirse situaciones inadmisibles como la generada ayer por este impresentable.

El Ayuntamiento de Ponferrada se ha puesto en contacto con la artista invitada, Celia Muñoz, para transmitirle sus disculpas por este incidente. "La ganadora de Got Talent considera que, aunque la expresión de la polémica no fue muy acertada, ella en ningún momento se ha sentido ofendida ni cree que su labor profesional o artística hayan sido menospreciadas por ese comentario del speaker", explican desde el Consistorio.

De manera altruista

El animador colaboró de manera altruista en la actividad, que por ser pública e improvisada no fue en ningún caso susceptible de ser sometida al control previo del contenido. "El propio speaker considera que la expresión no fue acertada y asegura que su intención no tenía ningún contenido vejatorio para la gran artista que había actuado", argumentan, sin embargo, ante la posibilidad de que pueda ser entendida como "una expresión obscena", el Ayuntamiento y el propio colaborador piden disculpas a la artista, a todas y todos los que hayan podido sentirse ofendidos y a toda la ciudadanía.

