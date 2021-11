Éxito de participación en la ‘repesca’ de vacunación de la ULE y atención primaria

Los jóvenes han vuelto a responder a la llamada. Un total de 452 personas, en su mayoría estudiantes, han acudido esta mañana al llamamiento convocado desde Rectorado, Sistema de Vigilancia Epidemiológica ULE y Gerencia de Atención Primaria, para una ‘repesca’ de vacunación entre la comunidad universitaria.

La iniciativa estaba dirigida para aquellas personas que, o bien lo hicieran por primera vez o bien quisieran recibir la segunda dosis de la pauta de vacunación para disponer de pasaporte COVID-19, al igual que la segunda administración para las que en su momento hubieran recibido una dosis de Janssen.

En total han sido atendidas 452 personas, y se han suministrado 390 dosis (143 de primera dosis, 62 segunda para completar COVID-Internacional, y 185 han correspondido a segundas administraciones para los que recibieron Janssen). Diferentes situaciones han hecho que no fueran vacunadas todas las personas, ya que muchas de ellas no tenían previsto viajar por lo que no era necesaria la segunda dosis Internacional y en otros casos por el tiempo transcurrido entre la infección por COVID y las dosis recibidas.

Para Vicente Martín, responsable del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la ULE, la convocatoria ha sido “un éxito, una vez más la respuesta de la comunidad universitaria y de los estudiantes ha superado las expectativas. Solo por ello hemos de felicitarnos y felicitarles y sobre todo agradecer su cooperación y compromiso”.

Largas filas de espera

Desde primeras horas de la mañana se ha ido formando una cola de acceso a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, lugar donde personal de Atención Primaria y Protección Civil han atendido el registro y la gestión paulatina de acceso. El hall de Económicas se ha convertido por unas horas en la ‘sucursal’ del Palacio de Congresos y Exposiciones donde hasta ahora se han realizado las vacunaciones masivas a la población de León.

Esta campaña de captación activa de vacunación surgió del Rectorado de la ULE, que en colaboración con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica que dirige el profesor Vicente Martín Sánchez, y la Gerencia de Atención Primaria, con José Pedro Fernández al frente, valoraron la posibilidad de organizar esta convocatoria. Un llamamiento cuya excelente respuesta a abierto la posibilidad de trabajar, si es necesario, en una próxima convocatoria de vacunación en el Campus de Vegazana.

