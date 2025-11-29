Intoxicado por humo un hombre tras un incendio en su vivienda en Bocos

Un hombre ha resultado intoxicado por inhalación de humo en un incendio en su vivienda en el municipio burgalés de Bocos. La sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido una llamada a las 10:49 horas que avisaba de un incendio en una vivienda en la localidad de Bocos, en el término municipal de Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja.

Se trataba de una vivienda de dos plantas en la que se veían llamas en el tiro de la chimenea. El 112 ha dado aviso de este incendio a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

En el lugar, actúan los Bomberos y los servicios de emergencia, mientras el personal sanitario atendía al hombre de 61 años afectado por inhalación de humo que no ha precisado traslado.