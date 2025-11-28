Feijóo llega a Burgos en plena ofensiva contra Sánchez tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, durante un acto en Valladolid, el pasado mes de mayo Miriam Chacón ICAL

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará este sábado en Burgos junto al presidente de la Junta de Castilla y León y líder del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en el II Foro de Grandes Ciudades. El encuentro, que dará comienzo a las 11:30 horas en el Palacio de Congresos de Burgos, reunirá a cerca de treinta alcaldes populares de municipios con más de 100.000 habitantes.

La cita se celebra en un momento de máxima presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez tras la decisión del Tribunal Supremo de decretar este jueves prisión provisional comunicada y sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ambos investigados en el marco del conocido como caso Koldo por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con contratos de material sanitario durante la pandemia de COVID-19.

La resolución judicial, que apunta a riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, ha intensificado el desgaste del Ejecutivo en un contexto de minoría parlamentaria y de creciente exigencia de responsabilidades políticas por parte de la oposición.

El PP ha situado el caso en el centro de su estrategia de confrontación con el Gobierno: desde la sede central del partido en Génova se ha intensificado la petición de elecciones anticipadas y se ha convocado una concentración en Madrid para el próximo domingo bajo el lema de rechazo a la corrupción.

La gestión municipal del PP

La presencia de Feijóo en Burgos se enmarca, por tanto, en esta ofensiva nacional, aunque el formato del foro mantiene su carácter institucional y municipal. Organizado por la vicesecretaría de Política Autonómica y Local que dirige Elías Bendodo, el II Foro de Grandes Ciudades tiene como objetivo poner en valor la gestión de los gobiernos municipales del PP en las principales capitales y áreas metropolitanas.

Entre los asistentes figuran los alcaldes de Madrid, Valencia, Málaga, Murcia, Zaragoza, Palma, Valladolid, Córdoba y la propia Burgos, entre otros. El programa incluye mesas de trabajo sobre vivienda, movilidad sostenible, seguridad ciudadana y financiación local, así como un análisis de los retos demográficos y económicos de las grandes urbes.

El Palacio de Congresos Fórum Evolución, con capacidad para más de 1.500 personas, será el escenario de un encuentro que combina el refuerzo del mensaje de gestión municipal con la proyección del liderazgo nacional y autonómico del partido. Para el PP de Castilla y León, la elección de Burgos responde tanto a la condición de capital de provincia como a la voluntad de visualizar la fortaleza del partido en una comunidad donde aspira a recuperar la mayoría absoluta en las elecciones de marzo de 2026.

Con este evento, el PP busca combinar la exhibición de su red de gobiernos locales —que abarca más de 15 millones de habitantes— con el aprovechamiento del actual ciclo de crisis política nacional marcado por el ingreso en prisión de dos figuras próximas al núcleo duro del PSOE en la anterior legislatura. El contraste entre la gestión municipal de los populares y la situación judicial que afecta al entorno del presidente del Gobierno constituye el eje implícito del mensaje que se proyectará desde Burgos durante la jornada del sábado.