Carriedo cree que la entrada en prisión de Ábalos y Koldo demuestra que "no es un caso aislado" de corrupción

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, visita las instalaciones de la fábrica Sonae Arauco. Rubén Cacho / ICAL. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, Rubén Cacho Ical

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, considera que la entrada en prisión preventiva del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García demuestra que los casos de corrupción en torno al Gobierno de España "no son un caso aislado".

Durante una visita a la empresa de madera Sonae Arauco en Valladolid, Carriedo ha precisado ante los medios de comunicación que este hecho supone que "forman parte de más casos aislados". Por lo tanto, aquello de que era un elemento solo, singular y concreto, se está demostrando que no", ha insistido.

En este contexto, ha destacado que todo ello "obliga" al resto de administraciones públicas a "hacer las cosas lo mejor posible". Y no solo a nivel autonómico, sino que también se ha referido a ayuntamientos y diputaciones.

"Tenemos una responsabilidad especial porque de nosotros depende gran parte que todo esto funcione", ha resaltado rotundamente, precisando que "la gente lo que espera, a pesar de lo que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, es que las administraciones seamos capaces de seguir ofreciendo servicios públicos de la máxima calidad y sigamos apoyando el empleo".

En este sentido, se ha marcado el deber de estar "si cabe más todavía estar cerca de los problemas de la gente", para así ser "más útiles al conjunto de los ciudadanos".

Y todo ello para dar "esa confianza que en este momento en el contexto nacional no estamos siendo capaces de que se ofrezca con garantía y seguridad".

Era este pasado jueves cuando el Tribunal Supremo envió a Ábalos y su asesor a prisión provisional sin fianza en el marco del denominado 'Caso Koldo', que investiga una presunta trama de corrupción en contratos de compra de mascarillas durante la época de la pandemia.

El juez que lleva la causa consideró que existía un "riesgo extremo de fuga" en el momento que se acerca la posibilidad del juicio y ante las penas de prisión elevadas que se reclaman. De esta forma, se estimó la petición de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares.