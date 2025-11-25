Mañueco reclama a la oposición unidad contra la violencia de género y exige al PSOE que no bloquee la nueva Ley

La lucha contra la violencia de género ha marcado el pleno de las Cortes de Castilla y León de este martes, 25 de noviembre, celebrado coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado unidad a la oposición en la lucha contra la violencia de género y ha exigido al PSOE que no bloquee la nueva Ley autonómica.

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha recriminado en las Cortes a los grupos de la oposición su rechazo a los presupuestos en el último pleno. Unas cuentas que fueron devueltas a la Junta tras salir adelante las enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos opositores y que, según ha recordado Mañueco, contemplaban "el doble de recursos" que al inicio de la legislatura para promoción de la mujer y lucha contra la violencia machista.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha cargado con dureza contra Mañueco y le ha llamado "machista", algo que le ha recriminado el presidente de la Junta, que ha abogado por "evitar la polarización" y "no levantar muros" y ha defendido las políticas en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista del Gobierno autonómico.

Por su parte, el portavoz de Vox, David Hierro, ha acusado a Mañueco de "hacer manitas" con el PSOE con la "ideología de género" y le ha afeado su "identificación con las políticas de la izquierda". El presidente de la Junta ha asegurado que Vox demostró que es "incapaz de gobernar" con su abrupta salida del Gobierno autonómico en julio de 2024 y le ha reprochado su "coalición del ruido" con los socialistas para tumbar los presupuestos en el último pleno.

El PSOE llama "machista" a Mañueco

Mañueco ha mantenido un duro envite parlamentario con la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, en el que ha defendido su compromiso "absoluto" para luchar contra la lacra de la violencia machista. "Tolerancia cero", ha afirmado, asegurando que acabar con la violencia de género debería ser "uno de los objetivos esenciales de la sociedad" y que debe llevarse a cabo actuando "todos juntos y unidos".

La portavoz socialista le ha acusado de haber "vendido" los derechos y libertades de las mujeres "a la ultraderecha" para gobernar en 2022 y de haber sido, desde entonces, un "obstáculo" en la lucha contra la violencia de género en la Comunidad.

"Ojalá hubiera tenido ese compromiso cuando desde la Vicepresidencia se decía que la lucha contra la violencia de género era una anomalía y se llamaba desalmadas a las víctimas. Ojalá usted no hubiera callado y le hubiera echado del Gobierno, ojalá hubiera tenido el mismo compromiso cuando en 2023 tres mujeres fueron asesinadas y usted calló, bajó la cabeza y otorgó que los minutos de silencio no fueran contra la violencia machista. A la consejera de Familia la silenció usted con sus pactos con la ultraderecha", le ha recriminado.

Gómez Urbán ha denunciado que en Castilla y León "se aportan cero euros desde fondos propios a la lucha contra la violencia de género, se impide que las mujeres interrumpan su embarazo en un centro público de referencia y la Junta ha otorgado el Premio de las Letras a un señor que se jactaba de acostarse con menores de edad", en referencia a Fernando Sánchez Dragó.

"Usted es igual de machista y de bárbaro que los que niegan la violencia machista y por eso en marzo las mujeres iremos a colocarlo en el lugar donde tienen que estar los machistas como usted, en su casa y lejos de las instituciones", ha zanjado la portavoz socialista.

Mañueco ha insistido en pedir "unidad" y ha recriminado a Gómez Urbán sus "insultos". "Un debate de estas características en las Cortes no puede llenarse del ruido al que está acostumbrado el Grupo Socialista, demostremos unidad, merece la pena, se lo debemos a las víctimas y a sus familiares. La unidad se demuestra cuando se impide la polarización en la sociedad y cuando no se levantan muros", ha afirmado.

Y ha afeado a los socialistas que "torpedeasen" los presupuestos para 2026 en el último pleno, unas cuentas que contemplaban "el doble de recursos que al inicio de la legislatura para promoción de la mujer y lucha contra la violencia de género". Además, ha pedido a los socialistas que no bloqueen la nueva Ley. "Ayer en la ponencia se dio un paso adelante con la Ley de Violencia de Género, espero que ustedes no pongan excusas para bloquear esta Ley porque es buena para Castilla y León", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha lanzado un dardo al PSOE haciendo una referencia poco velada a sus escándalos durante la última legislatura. "Para mí hubiera sido muy fácil sonrrojarles a ustedes, simplemente mirando a su partido y haciendo alusiones a quien tuvo que abandonar su bancada, pero yo no creo en esa forma de hacer política, a mí no me van a encontrar en el conflicto, a mí me encontrarán en la unidad", ha zanjado.

El "incumplimiento" del acuerdo

El portavoz de Vox, David Hierro, ha cargado contra el "pacto de la vergüenza" que mantienen PP y PSOE en Bruselas y contra el que mantiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con EH Bildu, que "ha hecho que aumenten las violaciones" en España. Además, ha recriminado a PP y PSOE que hagan "manitas" con la ideología de género, en referencia a la férrea defensa de ambos en sus intervenciones previas de la lucha contra la violencia machista.

El portavoz de Vox ha preguntado a Mañueco si está de acuerdo con los 32 puntos del acuerdo de Gobierno de coalición que firmó con Vox en 2022 y Mañueco le ha devuelto el golpe. "Ese acuerdo yo lo firmé y lo cumplí, ustedes lo firmaron y después se fueron", le ha espetado a Hierro, recordándole la salida del Ejecutivo en julio de 2024 tras la aceptación por parte de la Junta del reparto de menores inmigrantes no acompañados del Gobierno de España.

El portavoz de Vox ha recordado que en la negociación de los fallidos presupuestos, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carrido, les dijo que "seguían con los 32 puntos del acuerdo y que Vox era un socio preferente" para el PP.

"Usted tiene que explicar si se ve identificado con esos puntos, si se siente identificado con llevar adelante una Ley de Violencia Intrafamiliar, como estaba contemplado en esos puntos, o si está identificado con las políticas de izquierda, si está alineado con las ideas que le planteamos hace cuatro años o si está alineado con las del PSOE", le ha espetado.

Hierro ha asegurado que Vox se fue del Gobierno por cumplir el acuerdo de Gobierno "íntegramente". "Cuando ustedes dijeron que incumplían el acuerdo porque tenían que ser muy solidarios con los chavales que vienen de Ceuta. Usted dice una cosa y dice la contraria", le ha recriminado al presidente de la Junta.

Mañueco le ha respondido que Vox salió del Gobierno "porque se lo dijeron desde arriba". "No decidieron nada de nada en Castilla y León y se dejaron mucho trabajo sin hacer. Dejaron a mucha gente tirada: agricultores, ganaderos, trabajadores, autónomos y ha quedado meridianamente claro que Vox Castilla y León no está hecho para la gestión, son incapaces de gestionar en esta tierra. Salieron corriendo del ruedo, subieron al tendido y se pusieron a gritar", ha afirmado.

Además, les ha afeado que "finjan enfados con los socialistas" tras su "pinza" con el PSOE para rechazar los presupuestos. "Hicieron una coalición del ruido que lo que busca es embarrar la política e intoxicar el debate público para que Castilla y León no avance, y Castilla y León avanza y funciona sin ustedes y aquí no se les espera", ha zanjado.

El problema de la despoblación

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha afeado al presidente de la Junta que no haya presentado una Ley contra la Despoblación en la Comunidad, mientras que Mañueco ha insistido en su reproche al rechazo de los presupuestos, que contemplaban medidas en esta materia.

El procurador soriano ha recordado al jefe del Ejecutivo autonómico que al inicio de la actual legislatura, en 2022, se comprometió a presentar una Ley de Despoblación y que "aún no la ha presentado". "Siete años perdidos de su Gobierno, 121 municipios en grave riesgo de desaparición en Soria. Mientras España crece en población, Castilla y León decrece y Soria decrece mucho más", ha afirmado y ha parafraseado a Albert Einstein. "El peligro del mundo es la gente que se sienta a mirar y no hace nada, eso es usted, el peligro del mundo", ha señalado.

Mañueco ha asegurado que la despoblación es una cuestión que "preocupa y ocupa" a la Junta y que ha puesto en marcha "muchas medidas".

"Frente a aquellos que querían cerrar los servicios públicos en el territorio nosotros impulsamos una Ley para impulsar los servicios públicos en el territorio y son los mejores de toda España. Garantizamos la plena movilidad en todo el territorio de Castilla y León gracias a la tarjeta Buscyl, apoyamos a las familias en cuestiones de conciliación y corresponsabilidad, el cheque bebé, las ayudas para mantener abiertos los bares en los pequeños municipios", ha señalado.

El presidente de la Junta ha afirmado que su Gobierno ha construido "más vivienda pública que nunca, especialmente en el medio rural". "Este Gobierno algo hizo para que la Unión Europea permitiera que se diera una fiscalidad diferenciada a Soria, Cuenca y Teruel, tenemos impuestos prácticamente nulos para los jóvenes que quieren comprar una vivienda en el medio rural, estamos impulsando planes territoriales y Soria tiene un plan territorial al que no se opusieron cuando eran plataforma".

Mañueco ha defendido también el impulso al suelo industrial "para atraer empresas y crear empleo" y la "modernización de infraestructuras agrícolas". "Desde que soy presidente viene más gente a Castilla y León de la que se va y en esta legislatura hemos ganado 40.000 habitantes y también ha ganado población la provincia de Soria. A lo mejor quien no hace nada y quien no es necesario son usted y su grupo. Hay proyecto y vamos a seguir avanzando", ha zanjado.

El eco de los incendios

El eco de los terribles incendios del pasado mes de agosto ha retumbado también en el pleno de las Cortes de este martes. La viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, ha preguntado al Gobierno autonómico "cómo explica que los ayuntamientos tengan que recurrir a la Justicia para denunciar su negligente actuación" ante los fuegos mientras que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones", ha asegurado que "acudir a la Justicia es una posibilidad abierta a cualquier ciudadano o institución".

Rubio ha recriminado a Quiñones que se niegue "a mirar a los ojos a un pueblo que ha tenido que acudir a la Fiscalía para denunciar su negligente actuación ante los incendios". "La denuncia dice que si usted hubiese actuado como debería las consecuencias no hubieran sido tan devastadoras. Relatan llamadas sin respuesta, horas enteras sin un medio desplegado y cómo un técnico tuvo que confirmar lo obvio, que en León no hay medios", ha lamentado.

"Un incendio devorando fincas, montes y casas en la provincia y la Junta respondía que no era su zona. Los vecinos y vecinas se negaban a salir de su pueblo, luchando cuerpo a cuerpo contra las llamas, y no había nadie para ayudarles. Falta de medios, de mando y de planificación. Le deseo que lo que no ha pagado políticamente lo pague en los tribunales, entonces, y solo entonces, se hará justicia", ha señalado la viceportavoz socialista.

Quiñones ha asegurado que esa denuncia "no aporta nada porque la Fiscalía ya está examinando los incendios y habrá un pronunciamiento único". "Lo que tienen que hacer es dejar trabajar a los órganos de la Fiscalía y no presionar al respecto", ha señalado, y ha acusado a los socialistas de "aprovechar políticamente una desgracia y una catástrofe con fines políticos".

"Nunca van a aceptar ni las circunstancias concurrentes ni el inquietante número de incendios provocados, eso no les interesa y lo ocultan porque no sirve a sus fines partidistas", ha señalado.

Además, ha recordado que la Junta alcanzó en 2022 un acuerdo con la CEOE, con UGT y con Comisiones Obreras que contemplaba "una mejora presupuestaria, en estructura, en inversión y en tiempos de trabajo" con "una nueva vuelta de tuerca al operativo que funcionó correctamente hasta esas tres semanas extraordinarias de agosto de 2025". "Y ahora lo hemos vuelto a hacer con ayudas generosas que están llegando a las personas, actuaciones y apoyos a los ayuntamientos", ha subrayado.