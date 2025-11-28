Mañueco reivindica el modelo de Castilla y León frente a "los espectáculos que estamos viendo un día sí y un día no"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita la empresa Moralejo Selección JL. Leal Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido que el Gobierno autonómico trabaja "desde la estabilidad y la utilidad a las personas", con "otra forma de gobernar" frente a "los espectáculos que estamos viendo un día sí y un día no", en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así lo ha asegurado durante su visita a las instalaciones de Moralejo Selección en Zamora, donde ha anunciado que la Junta movilizará 221,5 millones de euros en inversiones para modernizar la industria agroalimentaria gracias a una convocatoria de ayudas resuelta este mismo viernes y dotada con 70 millones.

Mañueco ha defendido en la fábrica zamorana la importancia de un sector que factura 16.000 millones de euros y sostiene 44.500 empleos. Subrayó que la agroalimentación es "la tercera industria más potente de España" y destacó que ya genera "más empleo que el sector de la automoción".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita Moralejo Selección JL. Leal Ical

27 proyectos empresariales en Castilla y León

La convocatoria resuelta hoy financiará 27 proyectos empresariales en Castilla y León. En la provincia de Zamora, cuatro iniciativas recibirán 10,4 millones de euros, con los que se movilizarán 26,3 millones de inversión.

Como ejemplo de estas ayudas, el proyecto de Moralejo Selección obtendrá cerca de 1,5 millones para modernizar maquinaria e instalaciones en Arcenillas y Coreses, una cifra que el presidente calificó de "muy importante" para la expansión de la empresa.

Durante su intervención, Mañueco ha querido agradecer el trabajo de la familia Moralejo y reconoció "la complejidad" que afronta el sector, marcada por la inestabilidad internacional y los "vaivenes de precios".

Además, el presidente de la Junta ha alabado su capacidad para "abrir nuevos mercados", incluida la comercialización con rito kosher y halal, y su presencia en ferias como la de París. También ha recordado que la compañía zamorana mantiene 300 empleos directos y colabora con 6.000 ganaderos de toda España.

"Alfombra roja" a las empresas

El presidente ha asegurado que la Junta está "poniendo una alfombra roja" a las empresas para reforzar la competitividad y garantizar oportunidades y empleo en todo el territorio.

En este sentido, Mañueco ha recordado las líneas de apoyo financiero y los programas de impulso a la exportación, así como la promoción de la marca Tierra de Sabor, que luce en productos comercializados en toda España. En este punto, también ha mencionado el reciente patrocinio de la Selección Española de Fútbol, que calificó como "una apuesta importante".

Mañueco ha insistido en que Castilla y León es líder nacional en producción de ovino, lechazo y leche de oveja, con especial protagonismo de Zamora.

Por esto, el presidente de la Junta ha asegurado que el Gobierno autonómico trabaja en un nuevo plan para el sector del ovino, que incluirá una convocatoria para investigar la mecanización del ordeño con el fin de replicar en el ovino la tecnología ya "identificada y normalizada" en el vacuno.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita la empresa Moralejo Selección JL. Leal Ical

Mañueco también ha avanzado que la Junta prepara medidas para la selección, formación y atracción de mano de obra para el sector primario. Y ha querido recordar la coordinación entre las consejerías de Agricultura, Industria y Empleo, y recordó la relevancia de programas de investigación como Ovigen, así como el peso de ferias especializadas como Fromago y Ovinova.

Fromago, Ovinnova y Ovigen

La visita ha servido, además, para poner en valor el compromiso del Ejecutivo con la provincia de Zamora. Mañueco citó proyectos en marcha como Fromago, Ovinnova y Ovigen; las actuaciones en los polígonos de Monfarracinos y Benavente; los planes industriales de Tierra de Campos y La Raya; o el avance del Parque Tecnológico de La Aldehuela. También resaltó la consolidación de ferias como FITECU y Fromago.

El presidente ha asegurado que "cumplir con empresas como Moralejo es cumplir con la provincia de Zamora", y destacó su aportación al medio rural y a la fijación de población.

Y finalizaba recalcando que la modernización de la industria agroalimentaria es esencial para garantizar su futuro y que la Junta seguirá impulsando una "industria fuerte, competitiva y generadora de oportunidades".