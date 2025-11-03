Un muerto y seis heridos en una colisión entre cuatro coches en la frontera entre Burgos y La Rioja

Un hombre ha fallecido y seis personas han resultado heridas en una colisión entre cuatro coches a las 21:32 horas de este domingo en la frontera entre la provincia de Burgos y La Rioja, concretamente en la carretera N-232, en el kilómetro 468, a la altura del municipio riojano de Foncea.

Tras el accidente, SOS Rioja ha enviado a la Guardia Civil, a los Bomberos de Haro y el 061 La Rioja también una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Además, han intervenido una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Cuatro de los heridos, cuatro hombres de 62, 60, 49 y 44 años, han sido trasladados en las dos ambulancias de soporte vital básico al hospital del municipio burgalés de Miranda de Ebro. Una mujer de 46 años ha sido trasladada en UVI móvil de La Rioja al hospital de Logroño y una mujer de 30 años, en UVI móvil de Sacyl al hospital de Burgos.