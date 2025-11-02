Colapsada la llegada a Valladolid por la A-62 por retenciones kilométricas tras varios accidentes

La tarde de este domingo se ha registrado una importante retención en la autovía A-62 entre los kilómetros 151 y 141, en el tramo comprendido entre Tordesillas y Geria, en sentido decreciente de la kilometración, es decir, hacia la entrada a Valladolid capital.

Según la información difundida por la Dirección General de Tráfico, la congestión se debe a varios accidentes que han provocado circulación irregular en la zona. El aviso se emitió a las 19:20 horas de este 2 de noviembre.

El Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León confirma que se han producido varias colisiones por alcance entre los kilómetros 139 y 145 de la A-62, dentro de los términos municipales de ambos municipios. En uno de los siniestros se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un varón de 45 años que se quejaba de dolor en el cuello.

Retenciones kilométricas en la A-62 DGT

El Centro Coordinador de Emergencias ha informado tanto a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid como al servicio de emergencias sanitarias de Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender al afectado.