El incendio en una vivienda pone en alerta a los vecinos de Toro: un hombre ha sido hospitalizado

Un hombre de 68 años ha resultado herido este domingo en un incendio ocurrido en una vivienda de la ronda Corredera, en Toro.

El aviso se recibió a las 15.20 horas, cuando se alertó de que salía mucho humo de un piso del edificio, aunque se desconocía si había fuego o llamas. Inmediatamente se movilizó a la Policía Local de Toro, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a la Guardia Civil.

Al llegar al lugar, los agentes de la Guardia Civil confirmaron que ya no había llamas, pero sí una intensa humareda en el interior del inmueble. En ese momento solicitaron asistencia sanitaria para un varón que había sufrido quemaduras en una mano.

El centro de emergencias dio aviso a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que desplazó una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de Toro y una UVI móvil, aunque esta última fue finalmente anulada.

El personal sanitario atendió al afectado en el lugar y posteriormente lo trasladó en ambulancia de soporte vital básico, acompañado por el médico de Toro, al Complejo Asistencial de Zamora.