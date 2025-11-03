Gran explosión en una vivienda de Soria: hay un herido y doce vecinos desalojados

Una explosión registrada en un edificio en la calle Diego Acebes, número 4, ha provocado que tres personas estén heridas, dos de ellas de carácter leve y otra grave, que tuvo que ser trasladada al Hospital Santa Bárbara.

Además, 14 personas, de las siete viviendas afectadas, tuvieron que ser desalojadas del edificio.

A las 00:01 horas de esta madrugada se han recibido varias llamadas alertando de una explosión en una vivienda situada en el número 2 de la calle Diego Acebes, en Soria.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de los Bomberos de Soria, la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias – Sacyl, además de activarse el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ante la posibilidad de requerir medios adicionales y para el seguimiento de la situación.

Según fuentes del operativo, dos personas han resultado heridas. Una mujer de 76 años fue atendida en el lugar por el personal sanitario y dada de alta, mientras que un varón de 64 años fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico, con personal de Atención Primaria del centro de salud de guardia de Soria, al Hospital Santa Bárbara, donde permanece en observación tras sufrir quemaduras.

Como medida preventiva, los bomberos procedieron al desalojo de otras doce personas del bloque afectado, mientras se evaluaban los posibles daños estructurales.

Aunque las causas del suceso se encuentran bajo investigación, las primeras hipótesis apuntan a una deflagración provocada por una bombona de gas butano.

El Ayuntamiento de Soria ha informado de que el acceso al edificio permanecerá custodiado en todo momento por las fuerzas de seguridad hasta que los bomberos y técnicos municipales confirmen que el retorno de los vecinos puede realizarse sin riesgo.