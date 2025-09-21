Un fallecido y dos heridos en un grave accidente en Ventas de Armentia

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en el Condado de Treviño, un enclave perteneciente a la provincia de Burgos.

El siniestro ha ocurrido en el kilómetro 1 de la carretera BU- 750 en la localidad de Ventas de Armentia.

Tras el accidente los ocupantes del turismo han quedado atrapados en el interior del vehículo. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado equipos de Bomberos de Burgos y de Miranda de Ebro.

También se ha dado aviso a los servicios sanitarios de emergencias tanto de Castilla y León como del País Vasco, dada la cercanía a la provincia de Álava.

A su llegada los equipos de emergencias han confirmado el fallecimiento de una persona. Se ha logrado excarcelar a los dos heridos según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico para poder recibir atención sanitaria.