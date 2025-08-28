David Sáinz-Aja sustituirá a Noelia Frutos como procurador del PSOE por Burgos en el pleno de este viernes

David Sáinz-Aja tomará posesión de su escaño en las Cortes de Castilla y León como procurador socialista por la provincia de Burgos durante el Pleno extraordinario que se celebrará mañana viernes a petición del PSOE para que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, explique la gestión de la Comunidad de los incendios forestales de la presente campaña.

El socialista asumirá esta nueva responsabilidad en sustitución de la procuradora Noelia Frutos, quien presentó su renuncia por motivos de salud el pasado 10 de julio y compatibilizará este cargo con sus responsabilidades como concejal en el Ayuntamiento de Valle de Mena, donde ejerce desde 2015.

Sáinz-Aja, de 41 años de edad y natural de Valle de Mena, es ingeniero civil y desarrolla su carrera profesional desde hace más de 18 años como jefe de obra en empresa constructora. Está afiliado al PSOE desde 2005 y forma parte de la ejecutiva provincial que preside Esther Peña como secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.