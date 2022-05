La respuesta de Noelia Frutos, la procuradora con discapacidad, a la polémica con Vox

Noelia Frutos es la mujer más buscada hoy en Castilla y León. Su rifirrafe con el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, durante el pleno de las Cortes de ayer se ha convertido en lo más comentado en redes sociales y en los medios de comunicación. Todo llegó tras el ya famoso “trataría a una mujer con discapacidad como si fuese una persona como todas las demás” tras la pregunta formulada por Frutos.

La procuradora socialista ha manifestado que ayer en la sesión de las Cortes “quedó claro lo que es Vox” y ha reconocido que espera “alguna reacción” por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “pues es el culpable de que los señores de Vox estén en el Gobierno”, para incidir que se encuentra “sumiso a Vox”.

Lo que no le han servido son las explicaciones del vicepresidente de la junta sobre la “mal intencionalidad” de sus palabras y de acusar al PSOE de montar un circo. “¿De qué circo estamos hablando? ¿Del de hace siglos, cuando se utilizaba a las personas con discapacidad para hacer circos? Pues no sé si lo está arreglando mucho”, ha espetado para finalizar con un “esto ha sido brutal, muy desagradable, y no se puede volver a repetir”.

Sigue los temas que te interesan