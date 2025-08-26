Nuevas pintadas antisemitas en Castrillo Mota de Judíos: "Hermanados con genocidas. Viva Palestina libre"

El municipio burgalés de Castrillo Mota de Judíos ha sufrido en la madrugada de este martes un nuevo ataque vandálico con pintadas antisemitas. En concreto, las pintadas han aparecido en el cartel de entrada al pueblo, en el que se anuncia el hermanamiento del municipio con una localidad israelí, y en dos naves de la localidad.

En el cartel de entrada al municipio, los vándalos han escrito 'Stop Genocidio' y han dibujado una bandera de Palestina tachando a su vez la enseña de Israel, presente en el cartel al anunciar el hermanamiento de Castrillo Mota de Judíos con la localidad israelí de Kfar Vradim en el año 2018.

En las dos naves, por otra parte, personas desconocidas han pintado 'Hermanados con genocidas. Viva Palestina libre'. La localidad ha sufrido decenas de ataques antisemitas desde que en 2015 cambió su nombre de Castrillo Matajudíos a Castrillo Mota de Judíos, haciendo referencia a sus vínculos sefardíes ya que el pueblo desciende de una antigua judería del siglo XI.

Condena del alcalde

El alcalde de la localidad, Lorenzo Rodríguez, ha condenado las pintadas antisemitas y contra el pueblo aparecidas esta noche en dos naves de la localidad y en el cartel de entrada al pueblo y ha denunciado "la proliferación de pintadas vandálicas e insultantes".

Además, ha anunciado que acudirá a la Guardia Civil para denunciar unos hechos que "buscan hacer daño a particulares" que tienen que "pagar de su bolsillo el vandalismo".

Rodríguez ha calificado estas pintadas de "falta de respeto" hacia la gente del pueblo que "es pacífica" y ha subrayado que si estas personas "quieren hacer una manifestación con pancartas pueden hacerlo en la plaza del pueblo". El regidor ha pedido que "dejen de perjudicar con actos realizados en la noche".

El alcalde de Castrillo Mota de Judíos ha subrayado que como persona y como alcalde condena "toda clase de guerras" pero ha asegurado que no puede "permitir la actuación de esta gente, una actuación vil, que viene a hacer daño a las personas". Y ha abogado por defender los ideales pero siempre que estos "no lleven a ningún odio de ninguna clase".