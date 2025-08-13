Carlos M.G., el hombre desaparecido en el Valle de Tobalina

Burgos

Buscan a un hombre de 70 años desaparecido en el Valle de Tobalina

La última vez que lo vieron fue el 10 de agosto.

Carlos M.G., un hombre de 70 años ha desaparecido en el Valle de Tobalina, en Burgos, tal y como ha informado el Centro Nacional de Personas Desaparecidas.

Búsqueda de José Antonio Izquierdo Matesanz en Camporredondo

La última vez que lo vieron fue el 10 de agosto de 2025. Mide 1,60 m y pesa 55 kilos. El día de la desaparición vestía con un pantalón largo oscuro, casi negro, una camisa de cuadros verdes claros y oscuros y zapatillas de deporte.

El cartel del hombre desaparecido

Nació el 5 de julio de 1955 y piden colaboración ciudadana para poder localizarlo cuanto antes. Piden que, si alguien lo ha visto o tiene alguna información, llamen inmediatamente a la Guardia Civil.