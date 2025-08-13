Buscan a un hombre de 70 años desaparecido en el Valle de Tobalina

Carlos M.G., un hombre de 70 años ha desaparecido en el Valle de Tobalina, en Burgos, tal y como ha informado el Centro Nacional de Personas Desaparecidas.

La última vez que lo vieron fue el 10 de agosto de 2025. Mide 1,60 m y pesa 55 kilos. El día de la desaparición vestía con un pantalón largo oscuro, casi negro, una camisa de cuadros verdes claros y oscuros y zapatillas de deporte.

El cartel del hombre desaparecido

Nació el 5 de julio de 1955 y piden colaboración ciudadana para poder localizarlo cuanto antes. Piden que, si alguien lo ha visto o tiene alguna información, llamen inmediatamente a la Guardia Civil.