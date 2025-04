Josué Temiño presenta su candidatura a la secretaría general de la Agrupación Municipal del PSOE de Burgos

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Josué Temiño, ha presentado este viernes su candidatura a la secretaría general de la Agrupación Municipal del PSOE de Burgos, tras anunciar la pasada semana Daniel de la Rosa que deja este cargo tras 10 años al frente.

Temiño ha recordado que la nueva ejecutiva se conocerá el próximo domingo, 27 de abril, en el transcurso de una asamblea extraordinaria y ha señalado que con la salida de De la Rosa, el PSOE local "necesita una persona para continuar con este proyecto ilusionante y que aspira a lograr un Burgos mejor para todos y para todas".

El edil socialista burgalés ha asegurado que "el único objetivo es conformar un proyecto ganador para 2027" para el que "tenemos dos años y estamos en el momento perfecto para rearmarnos".

"Esta es una decisión trascendente en lo personal y en lo familiar. He pasado unos cuantos meses, semanas y días reflexionando sobre ella. También he dedicado tiempo a conversar y a cambiar opiniones con personas del partido que me han transmitido su apoyo y eso ha sido el último empujón que necesitaba para dar este paso hacia adelante", ha asegurado.

Temiño se ha mostrado convencido de que es "el momento adecuado para ser el catalizador de las diferentes sensibilidades que existen dentro de nuestra agrupación y poder diseñar un equipo que salga a por todas, orgullosos y orgullosas de lo realizado hasta ahora pero con ambición para seguir mejorando".

El concejal ha asegurado que "el proyecto actual es sólido y sigue siendo sólido, es ilusionante y cuenta con el apoyo mayoritario de los burgaleses" y ha señalado que "lo que viene es un proceso de rearme y de aumentar, si cabe, la ilusión y las ganas".