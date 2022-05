Atapuerca se prepara para recuperar el ritmo con una campaña de excavaciones "como las de antes"

N.M.J / ICAL

Atapuerca calienta motores para una campaña de excavaciones con la que se pretende recuperar el "ritmo" de ediciones pasadas, con excavaciones "como las de antes", previas a la pandemia. Así lo afirma a Ical uno de sus codirectores, Eudald Carbonell, que destaca que tienen muchas ganas de empezar estos nuevos trabajos en la que denomina como la "campaña de la normalización". Este año, los trabajos comenzarán el 14 de junio y finalizarán el 29 de julio, recuperando la duración de años anteriores a 2020.

"Queremos que las cosas vuelvan a normalizarse. Estamos en unos momentos muy interesantes de la excavación", añade. Durante los dos últimos años, la pandemia del coronavirus impidió que las campañas se llevaran a cabo con normalidad, reduciendo el tiempo de excavación e impidiendo la llegada de investigadores de fuera del país. "Si no hubiera habido la pandemia estaríamos en una situación muy distinta. Atapuerca no ha parado, pero la pandemia ha retrasado los trabajos", recuerda el arqueólogo.

Por ello, asumen la nueva campaña con muchas ganas, durante la cual se trabajará en los yacimientos "de siempre", haciendo alusión a Gran Dolina, Sima del Elefante, Cueva Fantasma, Galería de las Estatuas, Sima de los Huesos, Trinchera del Ferrocarril, Galería, Portalón de Cueva Mayor, aunque asegura que este año, "de entrada", no se excavará en La Paredeja dado que los resultados obtenidos hasta ahora "no son los que pensaban". En esta línea destaca la importancia de seguir con los trabajos de excavación en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, dado que están en "niveles fértiles".

Otra de las novedades de este año con respecto a 2020 y 2021, y que permitirá recuperar esa ansiada normalidad son los investigadores, que este años rondarán la cifra de 250 o 300 personas. "Estos años han sido la excepción por tema de vacunas, pero se supone que este año todo va a estar normalizado". Además, volverán los investigadores en prácticas, tanto de Burgos como de ciudades como Madrid, Zaragoza, Tarragona, etc., al igual que investigadores del extranjero que colaboran con Atapuerca.

No será necesario tampoco un protocolo especial, dado que ya no es obligatorio el uso de mascarillas en exteriores ni en interiores, y además las excavaciones se llevan a cabo al aire libre. "Si no hay nada excepcional, será una campaña como las que hacíamos antes de la pandemia", afirma el codirector.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte anunció esta semana la concesión de una subvención de 70.000 euros a la Fundación Atapuerca, para la financiación de los gastos de seguridad y logística y actividades de comunicación de la campaña de excavaciones de este 2022. Esta cuantía está destinada también a los trabajos de reparación y mantenimiento de los caminos de acceso desde la localidad de Ibeas de Juarros. "Nos hemos puesto de acuerdo con la Junta porque tiene que haber un mantenimiento anual. Esos caminos, que llevan tanto a excavadores como visitantes, tienen que mantenerse. Esto nos servirá para asegurar que los accesos a un Patrimonio de la Humanidad estén bien conservados".

Finalizar su etapa en Atapuerca con normalidad

Carbonell habló también acerca de su próxima jubilación, que, según explicó llegará cuando finalicen el proyecto actual, que empezó este año y finalizará en 2024 o 2025. "Cuando se acabe este proyecto nuestro ciclo se acaba. Es el último que hemos firmado como directores y nos quedan dos o tres años".

Por ello, considera que para él y los otros dos codirectores de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga y José María Bermúdez de Castro era muy importante acabar su ciclo en Atapuerca "tal y como lo empezaron", con campañas de excavaciones normales y no "en un momento de interrupción o disrupción" provocado por la pandemia mundial. "Queríamos dejarlo todo funcionando al máximo, tirando cohetes", concluye.

