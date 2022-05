Encuentro literario entre Fernando Trueba y Héctor Abad Faciolince en Burgos

El cineasta español Fernando Trueba aseguró hoy en Burgos que cuando le ofrecieron hacer la película de 'El olvido que seremos', pensó que el libro era "demasiado bueno" y no iban a lograr "hacer algo a la altura", según informa Ical. Así lo afirmó en un encuentro literario que mantuvo hoy en el salón de actos de Fundación Círculo Burgos, con el escritor y periodista colombiano, Héctor Abad Faciolince, autor del libro que da nombre a la película dirigida por Trueba en 2020 y ganadora de un Premio Goya a mejor película Iberoamericana en 2021. Durante esta charla ambos recordaron la historia del padre del escritor, Héctor Abad Gómez, un profesor universitario que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, por lo que fue asesinado en 1987.

“'El olvido que seremos' es un libro que escribí porque necesitaba hacerlo”, explicó el escritor, asegurando que para él escribir este libro era un “deber y una necesidad”, para poder “postergar” el olvido de la figura de su padre, y con el fin de que sus hijos y otras personas lo conociesen y recordasen durante más tiempo.

“Mi padre era un médico, un profesor muy especial que le gustaba dar las clases no solo en las aulas. Buscaba las causas sociales de la enfermedad”, afirmó. Fue precisamente la oportunidad de poder hablar de la figura de Héctor Abad Gómez lo que animó a Trueba a llevar a cabo esta película, tal y como explicó en la charla. “Me estaban dando la oportunidad de hablar de un hombre maravilloso”, afirmó.

En esta línea, el escritor explicó que cuando le insistieron en llevar a cabo una película de su obra más famosa, se acordó de Trueba, un director español al que conoció brevemente y que le cayó bien. Trueba fue el encargado de dirigir esta obra, mientras su hermano David Trueba se encargó del guion de la historia.

Este encuentro literario en la capital burgalesa, que llenó el salón de actos de Fundación Círculo Burgos, permitió a ambos ponentes recordar anécdotas tanto del libro como de su adaptación. Una de ellas involucraba a la madre de Abad Faciolince, que estuvo presente en el rodaje del filme, precisamente el día que rodaban el último momento que esta vio con vida a su marido. “Para nosotros fue sobrecogedor. Rodar eso con ella allí sentada fue muy fuerte”, apuntó.

“La primera vez que vi la película me produjo una reacción muy rara. No podía no comparar la realidad con esa hiperrealidad de la película. Cuando la vi me sentí de una forma muy rara, en la que no me sentía triste, pero también sentía que lloraba”, recuerda el autor.

Otros proyectos

Durante este encuentro literario, ambos hablaron también sobre sus próximos proyectos. Así, Trueba aseguró que está terminando su segunda película de animación, que se basa en una historia real y que mezcla música, historia, política e investigación. “Es una película distinta al Olvido que seremos pero tienen puntos comunes. Las dos hablan de una injusticia y una personas que ha perdido la vida de una forma violenta, gratuita, que cuentan la historia desde la memoria”, añadió.

Por su parte, Héctor Abad Faciolince recordó que en septiembre saldrá su nueva novela, titulada ‘Salvo en mi corazón, todo está bien’ y que trata sobre “un cura bueno que está esperando un trasplante de corazón”.

