Iceta habla en Burgos sobre el espionaje a políticos y de las conversaciones entre Rubiales y Piqué

Mariluz Martínez / ICAL

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, afirmó hoy en Burgos que “es inaceptable cualquier intervención de comunicaciones privadas que no tenga un mandato o una cobertura judicial” en alusión al presunto caso de espionaje a 65 políticos y personalidades catalanas y vascas a través del software Pegasus.

En declaraciones a los medios antes del encuentro que mantuvo en el Salón Rojo del Teatro Principal con una veintena de representantes del sector cultural para analizar los avances en el Estatuto del Artista, aseveró que “en nuestro país no se puede, no se debe y no se puede espiar”, al tiempo que subrayó que “eso vale tanto para dirigentes políticos como para dirigentes deportivos”.

“No se deben escuchar las conversaciones privadas a menos de que un juez, en el uso de sus atribuciones, lo haya autorizado porque se ha producido un delito o hay indicios de que se puede haber producido en delito”, indicó y, por lo tanto, afirmó que “lo que hemos de hacer como Gobierno es dejar claro que no consideramos aceptables de ninguna de las maneras actividades de esta naturaleza”.

Así, Iceta señaló que “el Gobierno lo que ha hecho es, primero, recordar que estas noticias vienen ya de antiguo, que algunas de ellas están siendo ya objeto de investigación por parte de la Administración de Justicia, y que el Gobierno va a colaborar absolutamente para el esclarecimiento de esos hechos”.

Asimismo, el responsable ministerial se refirió a que “tiene la satisfacción de formar parte de un gobierno que ha tenido una contribución decisiva en la superación de los gravísimos problemas que tuvimos en Cataluña, sobre todo, en el año 2017” y que “hemos hecho mucho por intentar desjudicializar algunos problemas y encontrar cauces políticos de relación”.

Por ello, afirmó que “la voluntad del Gobierno es seguir trabajando en esa dirección porque creemos que hoy Cataluña y el conjunto de España desde este punto concreto de vista están mucho mejor”. “Por lo tanto, merece la pena seguir esa vía de resolución de los problemas a través del único mecanismo que en democracia es válido”, manifestó, al tiempo que apuntó: “A veces uso la triada: diálogo, negociación y pacto”, a lo que añadió que “el Gobierno está trabajando en esa dirección desde hace tiempo, ha conseguido avances muy significativos en esa dirección y vamos a seguir trabajando en ella”.

En lo referente al ámbito deportivo, Iceta evitó valorar si las conversaciones hechas públicas entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el futbolista Gerard Piqué son éticas, si bien recalcó que “el fútbol mueve mucho dinero”. Además, recalcó que la Federación Española de Fútbol es “la única que no recibe subvenciones públicas” ya que “genera sus propios ingresos”, al tiempo que precisó que “es verdad que el nivel del fútbol español requiere una inyección de recursos muy notable y eso a veces plantear dificultades”.

