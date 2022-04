La Catedral de Burgos afronta el primer día de huelga de los trabajadores de turismo con una afluencia “normal” de visitantes

La Catedral de Burgos afronta hoy el primer día de la huelga de los trabajadores de turismo con una afluencia “normal” de visitantes. Tal y como anunció el Cabildo tras conocerse la convocatoria de huelga, desde hoy se facilitará el acceso a todos los visitantes que se acerquen al templo, con el fin de “minimizar en lo posible” las consecuencias económicas negativas que afectan al sector del turismo.

Según indicó el deán en declaraciones a la Agencia Ical, los visitantes están viviendo la situación “con normalidad”, entrando y visitando la Catedral, y por el momento la afluencia es “normal”, aunque señala que no pueden aportar datos ya que al no haber trabajadores no han podido contabilizar esas visitas. “El turista de Burgos tiene garantizado que pueden visitar la realidad totalmente. Es lo que queríamos hacer y lo estamos consiguiendo, para que no se perjudique a la economía burgalesa”. “Está abierto de 10 a 19 horas, con la última entrada a las 18 horas”, recordó.

Los 15 trabajadores de turismo del templo burgalés iniciaron hoy a una huelga indefinida para pedir que se retire el nuevo ERTE iniciado por el Cabildo hasta enero de 2023. Una situación que desde el Cabildo asegura que “no es agradable para nadie” y que esperan que se solucione “pronto”.

