Carnero confía en que el Ministerio "repiense" el Plan Hidrológico del Duero para que prime el "sentido común"

El consejero en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, confió hoy en Pozaldez (Valladolid) que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico "repiense" el Plan Hidrológico del Duero para que prime el "sentido común" de cara al futuro del mundo rural de Castilla y León, donde la agricultura de regadío tiene un papel fundamental. No en vano, recordó que el informe del Proyecto de Plan Hidrológico es preceptivo pero no vinculante, por lo que se mostró esperanzando en el Ministerio cambie su postura tras una manifestación "tan concluyente" en la fase de las alegaciones y "tan determinante" en la votación del Consejo del Agua en la demarcación del Duero.

Con motivo de su asistencia al III Certamen de vinos cosecheros 'Pozaldez, pueblo de verdejo', Carnero subrayó que el agua tiene que estar al servicio del hombre y no viceversa. A su juicio, el plan no atiende "suficientemente" a las necesidades del mundo de la agricultura, que es tanto como decir de las necesidades del mudo rural. No en vano, valoró lo mucho que implica el agua para el desarrollo rural.

El consejero en funciones reclamó mayor capacidad de regulación del Duero, que debe pasar por contar con más hectáreas de regadío. "La junta lo pide porque la mejor manera de luchar contra la despoblación y avanzar en el reto demográfico es apostar por el agua y el regadío", afirmó. No en vano, precisó que el regadío favorece la fijación de población y la incorporación de los jóvenes a la agricultura.

Jesús Julio Carnero lamentó no haber podido obtener un texto consensuado ante la escasa consideración que se ha tenido al Acuerdo de alegaciones al Proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero 2022-2027, en el que se detallaban una serie de peticiones esenciales y necesarias para el uso sostenible, racional y equilibrado del agua para el regadío de Castilla y León. Acuerdo suscrito conjuntamente con todas las diputaciones provinciales, salvo de la León;las cuatro organizaciones profesionales agrarias con representación en la Comunidad (Asaja, Coag, Upa y Uccl); la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) y la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero).

Por el contrario, valoró "muy positivamente" el punto del plan relacionado con la plantación de los chopos, al afirmar que es una fuente de riqueza "fundamental" para Castilla y León.

Daños por heladas

Preguntado por los daños que han ocasionado las heladas durante la última semana en el campo de Castilla y León, el consejero en funciones abogó por esperar a que los seguros hagan una valoración de los cultivos afectados. "Una vez que sepamos las cuantías de los daños y lo que cubren los seguros agrarios, lo analizaremos y tomaremos las determinaciones si son necesarias ayudas por parte de la Junta", aseveró.

En este sentido, Carnero aprovechó para reiterar la importancia de los seguros agrarios, al ser una "buena fórmula" y un "buen instrumento" para dar seguridad a los agricultores. "Nuestra apuesta es contra la inestabilidad climatológica y la mejor forma de luchar contra ella es el seguro agrario!, concluyó.