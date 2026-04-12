VÍDEO | Muere un ciclista tras sufrir una caída en Arenas de San Pedro: el segundo en 24 horas en la provincia de Ávila

Un ciclista de unos 50 años ha fallecido este sábado tras una caída de dos metros de altura en una zona de difícil acceso en el término municipal de Arenas de San Pedro (Ávila), lugar al que ha acudido el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León minutos después del mediodía que informaba de que un hombre de unos 50 años había sufrido una caída de unos dos metros de altura.

El alertante ha indicado que el ciclista estaba inconsciente en una zona de difícil acceso.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl- y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente, con la localización de la ubicación exacta del incidente.

Esta ha tenido lugar en una zona de complicado acceso y, por lo tanto, ha obligado a movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

Por su parte, Emergencias Sanitarias–Sacyl ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia y ha movilizado una unidad medicalizada de emergencias (UME) que ha esperado en la pista de autoescuela de Arenas, junto al campo de fútbol.

Se trataba del lugar pactado como punto de traspaso del paciente. Además, el 112 ha avisado del incidente a la Guardia Civil y a Policía Local de Arenas de San Pedro.

Una vez que el helicóptero de rescate ha llegado al lugar, los rescatadores han bajado en grúa, primero el rescatador técnico y posteriormente la enfermera rescatadora con material de reanimación.

Tras atender a la víctima, han procedido a realizar su evacuación en grúa doble con camilla con cardiocompresor.

El helicóptero de rescate ha trasladado al ciclista hasta el punto de traspaso pactado, donde el personal de Emergencias Sanitarias ha atendido a la víctima, quien ha resultado finalmente fallecida.

El suceso se suma al fallecimiento de otro ciclista este viernes, tras sufrir una caída en un paraje en Cardeñosa, también en la provincia de Ávila.

Pese a las labores de reanimación cardiopulmonar practicadas por el personal sanitario y del helicóptero de rescate de la Junta que se desplazó hasta el lugar, el varón no pudo superar las heridas sufridas.