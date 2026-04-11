Dejan inconsciente de una violenta paliza a un hombre en Delicias: ya son dos agresiones en menos de seis horas

Agentes de la Policía Local de Valladolid y servicios sanitarios han intervenido en la madrugada de este sábado en la calle Guinea, en el barrio vallisoletano de Delicias, tras recibir el aviso de una agresión violenta contra un hombre de mediana edad.

Según las primeras informaciones, varios autores desconocidos propinaron una brutal paliza a la víctima, dejándola inconsciente en plena vía pública.

El hombre tuvo que ser atendido en el lugar por los sanitarios antes de su posible traslado a un centro hospitalario.

Esta agresión es la segunda que se produce en el barrio de Delicias en apenas seis horas, después de que a las 19:50 horas un joven de 25 años resultase apuñalado en un brazo en el interior de la oficina de Correos de la calle Canterac.

Por el momento, no se han facilitado más datos sobre el estado exacto de la víctima de la brutal paliza ni sobre la identidad de los agresores, que huyeron del lugar. La Policía Local se encuentra investigando los hechos para esclarecer las circunstancias de la agresión.