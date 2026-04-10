En busca y captura un preso de Villahierro condenado por asesinato: no regresó a la cárcel tras un permiso hace 15 días

La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen activo un dispositivo de búsqueda para localizar a un interno de la prisión leonesa de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, tras no regresar al centro después de un permiso penitenciario y sobre el que pesa un delito de asesinato.

Los hechos ocurrieron hace quince días tras una salida autorizada y, desde entonces, las fuerzas de seguridad del Estado tratan de dar con su paradero siguiendo el procedimiento habitual que se activa en este tipo de situaciones.

Según ha podido saber este medio, se trata de un interno que se encontraba en una fase avanzada de su proceso de reinserción, con salidas previamente concedidas conforme a la normativa vigente.

Cabe destacar que el interno permanecía en prisión cumpliendo condena por un delito de asesinato, según estas informaciones, y en estos momentos se encuentra en busca y captura.