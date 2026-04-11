Muere un hombre de 50 años tras ser atropellado en Valdefuentes del Páramo

Un hombre de unos 50 años ha fallecido en la noche de este viernes tras sufrir un atropello en el kilómetro 35 de la carretera CL-622 en el municipio leonés de Valdefuentes del Páramo.

El suceso ha tenido lugar sobre las 21:30 horas de la noche y el Servicio de Emergencias 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro Operativo de Servicios y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha enviado recursos a la zona, donde se ha confirmado la muerte del hombre.