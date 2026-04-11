Muere un hombre de 50 años tras ser atropellado en Valdefuentes del Páramo
El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro Operativo de Servicios y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha enviado recursos a la zona, donde se ha confirmado el fallecimiento de la víctima.
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Un hombre de unos 50 años ha fallecido en la noche de este viernes tras sufrir un atropello en el kilómetro 35 de la carretera CL-622 en el municipio leonés de Valdefuentes del Páramo.
El suceso ha tenido lugar sobre las 21:30 horas de la noche y el Servicio de Emergencias 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro Operativo de Servicios y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha enviado recursos a la zona, donde se ha confirmado la muerte del hombre.