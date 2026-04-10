Un motorista pierde la vida en Cebreros, en un viernes negro con tres muertos en accidentes

Un motorista, de unos 40 años, ha perdido la vida esta tarde en un accidente de moto en la AV-502 km 3, en Cebreros (Ávila).

A las 16:52 horas, el 112 recibió una llamada alertando del accidente y que el motorista estaba inconsciente en el suelo.

El centro de emergencias da aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias, que envía un helicóptero medicalizado (HEMS), personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cebreros y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal médico en el lugar confirmó el fallecimiento del hombre, por lo que se procede a anular el aterrizaje del helicóptero.

Todo ello, en una tarde de viernes que se tiñe de negro y que ya suma tres muertes en accidentes en las últimas horas.

En concreto, también en las carreteras, un hombre de unos 57 años ha fallecido sobre las 15 horas, tras salirse de la vía y colisionar contra la cuneta y un árbol en la carretera PP-2416, en Lagunilla de la Vega (Palencia).

Pero además, lamentablemente, un ciclista fallecía este viernes antes de las 13 horas tras sufrir una caída en un paraje del término municipal de Cardeñosa (Ávila), en una zona de difícil acceso por tierra.