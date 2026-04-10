Apuñalan a un joven en la calle Canterac: fue agredido con un arma blanca

Calle Canterac, en el barrio de las Delicias

Un joven de unos 25 años ha resultado herido a consecuencia de una agresión en la calle Canterac, en el barrio de las Delicias en Valladolid capital.

Una llamada al 112 alertó de que el joven tenía una herida por arma blanca en el brazo, y se dio aviso del incidente al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Municipal de Valladolid y a Sacyl, que envía recursos sanitarios.

En el lugar de los hechos, el personal de Sacyl atendió al joven herido.

Por el momento, se desconocen más datos sobre el autor y origen de la agresión.