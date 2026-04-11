Vehículo de la Guardia Civil de Tráfico.

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León

Seis heridos en una brutal colisión entre dos vehículos en Valverde de la Virgen

Al lugar se han desplazado, además del personal sanitario, efectivos de la Guardia Civil de León y Policía Local del municipio.

Más sucesos: Dejan inconsciente de una violenta paliza a un hombre en Delicias: ya son dos agresiones en menos de seis horas

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Seis personas han sido atendidas este domingo por recursos de Sacyl tras producirse una brutal colisión entre dos turismos en el kilómetro 316 de la carretera N-120 en el municipio leonés de Valverde de la Virgen, a la altura del cruce hacia Robledo de la Valdoncina.

El suceso ha tenido lugar sobre las 13:30 horas de la tarde y al lugar se han desplazado, además del personal sanitario, efectivos de la Guardia Civil de León y Policía Local de Valverde de la Virgen.

Una ambulancia medicalizada de Sacyl

El Servicio de Emergencias 112 ha detallado que todos los implicados se encontraban conscientes tras el impacto.