Seis heridos en una brutal colisión entre dos vehículos en Valverde de la Virgen
Al lugar se han desplazado, además del personal sanitario, efectivos de la Guardia Civil de León y Policía Local del municipio.
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Seis personas han sido atendidas este domingo por recursos de Sacyl tras producirse una brutal colisión entre dos turismos en el kilómetro 316 de la carretera N-120 en el municipio leonés de Valverde de la Virgen, a la altura del cruce hacia Robledo de la Valdoncina.
El suceso ha tenido lugar sobre las 13:30 horas de la tarde y al lugar se han desplazado, además del personal sanitario, efectivos de la Guardia Civil de León y Policía Local de Valverde de la Virgen.
El Servicio de Emergencias 112 ha detallado que todos los implicados se encontraban conscientes tras el impacto.