El presunto autor de la muerte de Encarnita Polo tiene 66 años y está ingresado en psiquiatría bajo custodia policial

El fallecimiento de Encarnita Polo, ocurrido este viernes en Ávila, ha conmocionado al mundo del espectáculo y a quienes siguieron la trayectoria de una de las voces más singulares del flamenco-pop. La artista, que tenía 86 años y vivía desde hace años en una residencia de la ciudad junto a su hija, murió en circunstancias que la Policía Nacional ya investiga.

La propia familia comunicó la noticia a través de un texto difundido por su hija, Raquel Waitzman, que habló con emoción contenida de “una mujer fuerte, divertida y con un carácter único”. Para el público, recordó, fue una intérprete inolvidable; para ella, sencillamente, su madre.

La investigación apunta a que la muerte pudo producirse por asfixia. Según los primeros datos recabados por los agentes, la artista habría sido atacada por otro residente del centro. Ese hombre, nacido en 1959 y de 66 años, permanece ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital abulense bajo custodia policial, según ha informado la Subdelegación del Gobierno de Ávila.

La Policía Judicial trabaja ahora en reconstruir con exactitud lo ocurrido en la residencia Decanos de Ávila, donde vivían tanto la víctima como el presunto agresor. Los investigadores han tomado declaración al personal del centro y analizan cada indicio para clarificar el móvil y las circunstancias del ataque.

En paralelo, la hija de la artista ha pedido silencio y respeto. Reitera que necesita “vivir este duelo en paz”, cerca de quienes la acompañan en un momento especialmente delicado.

Encarnita Polo había sido una figura destacada de la música española desde los años sesenta, con éxitos como Paco, Paco, Paco o Pepa Bandera. Nacida en Triana en 1939, inició su carrera en Barcelona, dio el salto internacional en Italia y protagonizó giras por Hispanoamérica. También participó en programas emblemáticos de televisión y colaboró con algunos de los nombres más relevantes de su generación.

Su vida personal, marcada por momentos de éxito, también atravesó etapas duras: un cáncer de mama, problemas económicos derivados de las preferentes y una vejez alejada de los focos. En sus últimos años vivió cuidada por su hija y, más recientemente, ingresada en una residencia de mayores.

Mientras la investigación avanza, el mundo cultural despide a una artista que dejó una huella singular en la música popular española y cuya muerte ha abierto una profunda incógnita que la Policía se afana en resolver.