El pueblo de Ávila que ha enamorado a Juan del Val y Nuria Roca: “Son muy cercanos, es un orgullo tenerlos por aquí”

El nombre de Juan del Val suena con fuerza en el espectro mediático desde que este miércoles se convirtió en el ganador del Premio Planeta 2025 por su novela ‘Vera, una historia de amor’.

Un reconocimiento que le ha situado en un primer plano y que, a su vez, ha despertado el interés de propios y extraños por saberlo todo sobre él.

Su trayectoria profesional es de sobra conocida por todos, al igual que ciertos detalles de su vida personal, como su relación con una de las presentadoras y actrices más famosas del país: la valenciana Nuria Roca.

Son incontables las veces en las que ambos, muy activos en redes sociales, han presumido en sus perfiles de Instagram de su sólido matrimonio, de la familia que han formado junto a sus tres hijos, Juan, Pau y Olivia, así como de algunos de los planes de los que tanto les gusta disfrutar, siendo viajar una de sus grandes pasiones.

Tanto Nuria como Juan aprovechan la mínima ocasión para visitar diferentes lugares del mundo que, de una manera u otra, llaman su atención.

Entre ellos se encuentran numerosos destinos internacionales, pero lo cierto es que la pareja también ha demostrado ser toda una enamorada de España.

La costa gaditana se ha convertido en una parada obligatoria de sus vacaciones estivales. Un lugar donde consiguen disfrutar del tiempo en familia y escapar de la rutina.

Sin embargo, cabe destacar que, tal y como ha podido saber este periódico, el matrimonio también ha encontrado en Castilla y León un lugar perfecto para relajarse y desconectar.

Un pueblo de la provincia de Ávila que parece haberles conquistado, teniendo en cuenta que en los últimos meses han sido varias las escapadas que han realizado a la zona.

Se trata de Candeleda, un municipio de 5.000 habitantes en el que, según ha revelado gente de la zona, se dejan ver “muy a menudo desde hace cuatro o cinco meses porque les encanta”.

Por el momento, no hacen demasiada vida por el pueblo, pero a raíz de sus visitas sí “han ido entablando relación con varios vecinos del municipio”. “Son muy cercanos y para la gente del pueblo es un orgullo tenerlos por aquí”, confiesan.

Tanto es así, que, aprovechando el reciente éxito de Juan del Val, el pueblo ha querido felicitarle públicamente a través de su alcalde, Carlos Montesino.

“El Premio Planeta 2025 ya tiene nombre propio: Juan del Val. Esta misma mañana le he felicitado personalmente en nombre de todos los candeledanos y raseños, haciéndole llegar la alegría con la que seguimos su éxito”.

“Nos alegra especialmente contar con su presencia y la de Nuria, así como con la vinculación que ambos mantienen con nuestra zona”, ha escrito el regidor en su perfil de Instagram.

Pero ¿qué tiene este pueblo que tanto ha gustado a Juan del Val y Nuria Roca? Numerosos encantos que atraen cada año de centenares de visitantes y que, de hecho, lo han convertido en uno de los municipios más bonitos de la provincia de Ávila.

Ubicada en la ladera sur de la Sierra de Gredos, Candeleda destaca por combinar cultura, patrimonio, naturaleza y gastronomía en un entorno único de esencia medieval y rodeado de espectaculares ríos, gargantas y cascadas.

Su arquitectura tradicional, sus calles y plazas, sus templos religiosos, el puente viejo, la Casa de la Judería, sede de la Inquisición en los siglos XV y XVI, y los museos Etnográfico y del Juguete de Hojalata, son algunos de sus principales atractivos turísticos.

A los que se suman sus imponentes piscinas naturales, varias rutas de senderismo y un entorno natural en el que se pueden practicar numerosas actividades al aire libre.

En definitiva, un destino ideal para relajarse, desconectar y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Y si no, que se lo pregunten a Nuria Roca y Juan del Val.