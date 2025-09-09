Ramón Arribas toma posesión como alcalde de Chamartín tras fallecer el histórico Ángel Jiménez: "Era un amigo"

Ramón Arribas, el único candidato a ocupar la alcaldía de Chamartín, en la provincia de Ávila, y que era el primer teniente de alcalde ha tomado posesión esta tarde como alcalde de la localidad tras la muerte de Ángel Jiménez.

El nuevo primer edil expresaba “el profundo dolor” que ha sentido todo el municipio por la pérdida de Ángel Jiménez que “no ha sido solo nuestro alcalde desde 1987, con la entrega y dedicación que tuvo a la vida municipal de Chamartín durante todos estos años, sino que ha sido un verdadero amigo”, ha afirmado Arribas.

En su intervención, valoraba del fallecido alcalde cómo “su ejemplo de servicio, su cercanía con los vecinos y su compromiso constante con este pueblo permanecerán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este ayuntamiento”.

En el pleno, celebrado en el Ayuntamiento de Chamartín, han acompañado al nuevo alcalde el vicepresidente de Por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, el portavoz de Por Ávila en la Diputación Provincial, Óscar Jiménez, y la coordinadora general de la formación, Paloma del Nogal.

En la sesión plenaria, también ha prometido su cargo como concejala María Pilar Jiménez Jiménez, que se presentó a las elecciones municipales de 2023 en la candidatura del PSOE.