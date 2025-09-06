Una ambulancia del 112

Una ambulancia del 112

Ávila

Heridos tres motoristas tras una colisión múltiple en una carretera de Cebreros

Los tres hombres han sido trasladados al hospital de Ávila.

Más información: Atropello en Zamora: herida una mujer tras ser golpeada por un turismo en la avenida de las Tres Cruces

Publicada

Un hombre de 59 años y dos jóvenes de 29 años, respectivamente, han resultado heridos en una colisión en la que se han visto involucradas tres motocicletas en el kilómetro 2 de la carretera AV-562, en Cebreros (Ávila).

Una llamada al 112 a las 11:59 horas de este sábado solicitaba asistencia, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil de Ávila y a Emergencias Sanitarias, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atiende a las tres personas heridas. A uno de los jóvenes se le traslada más tarde al hospital de Ávila en UVI móvil y en la ambulancia de soporte vital básico a los otros dos heridos.