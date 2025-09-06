Heridos tres motoristas tras una colisión múltiple en una carretera de Cebreros

Un hombre de 59 años y dos jóvenes de 29 años, respectivamente, han resultado heridos en una colisión en la que se han visto involucradas tres motocicletas en el kilómetro 2 de la carretera AV-562, en Cebreros (Ávila).



Una llamada al 112 a las 11:59 horas de este sábado solicitaba asistencia, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil de Ávila y a Emergencias Sanitarias, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.



En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atiende a las tres personas heridas. A uno de los jóvenes se le traslada más tarde al hospital de Ávila en UVI móvil y en la ambulancia de soporte vital básico a los otros dos heridos.