El pueblo que se puede quedar sin farmacia por las trabas administrativas: hay más de 70 candidatos y se ofrece vivienda gratis

Un pueblo sin farmacia es un paso hacia la desaparición. Tan importante como un bar, porque es un centro social y de encuentro. Y más para una localidad como Navalacruz, en Ávila, que tiene 215 habitantes y en su mayoría mayores. Por eso, cuando el alcalde Iván Sánchez se enteró este pasado verano que la actual farmacéutica lo quería dejar porque estaba “cansada y cerca de la jubilación” decidió moverse poniendo un anuncio en redes sociales esta semana para evitar que a partir del 1 de enero ya no tengan este esencial servicio.

Y la verdad es que es una oferta casi irrechazable. Casa y negocio gratis. Todo en el mismo pack. Una atractiva oferta que el Ayuntamiento de Navalacruz realizaba a titulados en Farmacia, a los que solo se les pedía un compromiso con la España Vaciada. El alcalde lo movió en redes y entre personal sanitario, y han respondido y mucho. “Han sido muchas las ofertas que ha tenido, me ha sorprendido mucho, más de 70 personas me han escrito, y muchos son profesionales jóvenes porque les apetece comenzar este reto en el medio rural”.

Cuando parecía que lo más complicado estaba hecho, con ofertas de mucha gente joven, ha llegado el problema burocrático. La normativa de farmacias en Castilla y León dice que no es posible porque la ley actual impide abrir una nueva farmacia, ya que el municipio debe contar con al menos 2.500 habitantes. “Yo he hecho todo lo que se podía desde un Ayuntamiento, que es dar casa y local de manera gratuita, pero en temas de licencia yo no me puedo meter porque la licencia pertenece al profesional”. Por eso, ahora mismo el regidor no es optimista, “está jodida la cosa, pero haré todo lo posible”.

Iván Sánchez ha realizado varios movimientos para evitar el cierre. Ha llamado a las puertas de la Junta de Castilla y León y del colegio de Farmacéuticos de Ávila, unas “puertas abiertas y que agradezco”, sin embargo, ahora es la dueña de la farmacia la que no está muy por la labor. “Ha llegado la resolución de cierre y ahora no se puede traspasar porque es como si estuviera cerrada, habría que comenzar de nuevo y la normativa lo impide. Yo me he movido y alguna solución me han dado como una tregua de tiempo, pero la actual farmacéutica no está muy a favor de ello, Encarna me dice que es imposible, que ella no lo ve posible. Yo no lo desmiento, pero no es lo que me han dicho a mí”, explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. “La licencia es suya y yo no puedo entrar en ello”, zanja.

El alcalde reconoce que el cierre “es legal” pero que en estos aspectos “a veces hay que analizar más las leyes y ver lo que supone para el pueblo, así es cómo se apuesta por el medio rural” y recuerda que para los vecinos de su pueblo ir el farmacéutico es como una peluquería o el bar porque cuando van a comprar las medicinas “hablan con él, le cuentan su vida...”.

De momento, si no hay farmacia los vecinos de Navalacruz, donde el portero Iker Casillas es hijo predilecto, tendrán que desplazarse 15 minutos en coche a por las medicinas. Aunque el alcalde ya adelanta que contará con la apertura de botiquines cuya explotación asume una farmacia cercana. Aquí el Ayuntamiento cede un local municipal para licitar el servicio de botiquín, aunque tiene horario de tiempo y de días.

Sigue los temas que te interesan