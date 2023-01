Alicia García (PP), la exconsejera que aspira a recuperar la Alcaldía de Ávila: "No me planteo un Gobierno de coalición"

Alicia García (Ávila, 1970) regresa como flamante candidata del PP a la política municipal abulense en la que inició su carrera hace ya 20 años. Dos décadas de un largo periplo en el que García ha pasado por todos los ámbitos de la política, logrando un bagaje de gestión que ahora quiere poner "al servicio de los abulenses" como alcaldesa. Entre 2003 y 2007 fue concejal en el Consistorio y ejerció como concejal de Presidencia en el equipo de Gobierno municipal.

En 2007 fue elegida procuradora en las Cortes y ostentó el cargo de directora general de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León hasta el año 2011. Tras las elecciones autonómicas de ese año, fue reelegida procuradora y nombrada consejera de Cultura y Turismo, un puesto que desempeñó hasta 2015, cuando pasó a ser consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Después, en las elecciones generales de 2019 fue elegida diputada en el Congreso de los Diputados. Ahora, Alicia García vuelve a la política municipal ofreciendo su experiencia política como principal activo.

Pregunta.- Después de 15 años dedicada a la política autonómica y nacional regresa el ámbito municipal, ¿a qué se debe esta decisión?

Respuesta.- Es una declaración de amor a mi ciudad. Me presento para poner mi experiencia de gestión al servicio de los abulenses y es una decisión responsable y llena de ganas y de fuerza. Ávila me lo ha dado todo siempre y estoy preparada y en las mejores condiciones para servir a los abulenses y ofrecerles mi experiencia de gestión.

"Puedo ofrecer una gestión eficaz y un conocimiento de las administraciones" Alicia García

Los abulenses saben que ser su alcaldesa no va a ser una plataforma para aspirar a algo más en política porque mi camino es inverso. Desde mi experiencia he podido aprender y saber a quién, cómo y qué pedir. He gestionado presupuestos de casi 1.000 millones de euros al año y sé lo que supone cada euro de recaudación. Puedo ofrecer una gestión eficaz y un conocimiento de las administraciones que es importante, por ejemplo, a la hora de solicitar subvenciones.

P.- ¿Cuáles son los principales ejes de su programa para esta legislatura?

R.- El programa lo vamos a ir configurando en las próximas semanas y meses porque va a ser un documento abierto a los abulenses. Siempre he escuchado a los abulenses desde mis otras responsabilidades y ahora aún más, como candidata a la Alcaldía. Será un programa centrado en mejorar la calidad de vida de los vecinos y favorecer el acceso a los servicios, aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento económico y tener en cuenta a los sectores más tradicionales de Ávila.

P.- Ávila ha sido una ciudad tradicionalmente fiel al PP, ostentando la Alcaldía durante 34 años desde que se restableció la democracia, ¿cree que puede recuperar a ese votante desencantado que optó por Por Ávila en 2019?

R.- El PP es un partido grande, un partido nacional, y trabajando con seriedad y ofreciendo una alternativa podemos conseguir el Ayuntamiento de Ávila. Algo que, además, serviría de paso previo para que el presidente Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno y acabar con el 'sanchismo'.

"Ofrecemos una política útil, moderada, serena y con capacidad de gestión" Alicia García

Somos la alternativa en España y en Ávila, ofrecemos una política útil, moderada, serena y con capacidad de gestión. En este momento de crispación de la política hace falta esa serenidad y esa experiencia, y los abulenses saben que para que Feijóo sea presidente primero tenemos que ganar en Ávila.

P.- ¿Cómo valora los cuatro años de Jesús Manuel Sánchez Cabrera al frente del Consistorio?

R.- Sánchez Cabrera es un repartidor de besos y saludos pero con eso los abulenses no comen. Yo lo que ofrezco es capacidad de gestión y experiencia, porque una ciudad como Ávila no prospera con propaganda y autobombo. Tiene muchas cosas en común con el presidente Sánchez porque han sido cinco años perdidos para España y cuatro años perdidos para Ávila.

"Han sido cuatro años perdidos para Ávila" Alicia García

Ha vivido de las rentas y ha dejado sin ejecutar proyectos importantes de la anterior corporación, ha subido los impuestos en el peor momento para los abulenses, con los precios disparados. Ha llevado a cabo una gestión caótica porque se han perdido subvenciones y ha incumplido todo aquello a lo que se comprometió. Esto no es una valoración mía, es una realidad absoluta.

P.- ¿Cuáles son los principales retos que, a su juicio, tiene por delante Ávila?

R.- Ávila tiene que dar un salto porque quienes vendieron el cambio no han cambiado nada durante estos cuatro años. Necesita ser atractiva, ser competitiva, con proyectos empresariales, impulsando una política fiscal que beneficie a los abulenses y estimulando a los sectores tradicionales. También hay que apoyar a los autónomos y a los que quieren emprender en nuestra ciudad.

El Ayuntamiento también tiene un camino por delante para reducir el gasto superfluo a través de una gestión mucho más eficaz e inteligente. Hay que incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios municipales, alineados con las demandas de los abulenses.

P.- Uno de los problemas más acuciantes en Ávila es la despoblación y el éxodo de los jóvenes, ¿cómo afrontaría esta cuestión desde el Ayuntamiento?

R.- La despoblación es un problema de Estado y ninguna administración en solitario puede revertirlo. Pero si que se pueden aplicar políticas municipales que hagan más atractiva a la ciudad, empezando por la fiscalidad, la calidad de los servicios y una oferta de ocio potente para los abulenses y los visitantes.

"Tenemos que dar un impulso a la economía desde la colaboración público-privada" Alicia García

Ávila tiene unas importantes condiciones para ser una ciudad moderna e innovadora. Estamos cerca de Madrid, hay tres universidades con sede en Ávila y ofrecemos calidad de vida a los jóvenes. Tenemos que dar un impulso a la economía desde la colaboración público-privada para que Ávila sea una plataforma ideal para innovar y crear nuevos negocios.

P.- La cercanía a la capital puede ser a su vez oportunidad y amenaza para Ávila, ¿cómo cree que podría aprovecharse mejor esa proximidad?

R.- Yo creo que la cercanía con Madrid es sobre todo una oportunidad para construir un modelo de ciudad consensuado, basado en el turismo, la cultura, las tecnologías de la información y la economía circular. Un modelo que permita desarrollar un tejido comercial y empresarial innovador y competitivo. Mi objetivo es que Ávila lidere un proyecto innovador y estar cerca de Madrid puede facilitarlo.

"Necesitamos más frecuencias de autobuses y trenes cuyo trayecto sea de una duración inferior" Alicia García

Ahora bien, si que es verdad que cuando sea alcaldesa seré exigente. Tengo que ser exigente con el Gobierno porque durante estos años de 'sanchismo' no ha habido ningún tipo de mejora en la comunicación con Madrid, ni por carretera ni por tren, y voy a ser muy exigente porque es un área que tiene un margen de mejora muy importante.

Necesitamos más frecuencias de autobuses y trenes cuyo trayecto sea de una duración inferior porque ahora mismo, en el mejor de los casos, un tren Ávila-Madrid es de 1 hora y 30 minutos. Queremos que se trabaje para que el trayecto sea más corto por tren que por carretera, que es de sentido común.

P.- El pasado 13 de febrero, en las elecciones autonómicas, el PP fue la segunda fuerza más votada en la capital abulense, ¿estaría dispuesta a acordar un Gobierno de coalición con Por Ávila tanto si son primera como segunda fuerza?

R.- Estoy centrada y trabajando para contar con el respaldo mayoritario de mis vecinos. Aspiro a tener el respaldo de la mayoría y que el proyecto que estoy encabezando tenga ese respaldo mayoritario. No me planteo para nada acordar gobiernos de coalición en estos momentos.

"Aspiro a tener el respaldo de la mayoría, no me planteo gobiernos de coalición" Alicia García

P.- Y, si fuese necesario, ¿se abriría a un acuerdo con Vox?

R.- Creo que no toca hablar de pactos con partidos, mi pacto ahora es con los abulenses y voy a dar lo mejor de mi misma para que me den el respaldo mayoritario y que no sea necesario llegar a ningún acuerdo.

P.- Desde un punto de vista más personal, ¿cómo ha vivido su paso por el Congreso de los Diputados estos cuatro años?

R.- Ha sido una legislatura bastante singular, con la pandemia y el confinamiento, pero ha sido un reto apasionante y una experiencia muy enriquecedora. Hablar de políticas de Estado y estar allí, en contacto con sectores sociales, económicos y culturales, poder llevar iniciativas al Congreso referidas a mi provincia y a Ávila capital, y ser la portavoz de Derechos Sociales del Grupo Popular, me ha permitido conocer en profundidad las necesidades más sociales de los españoles y de los abulenses en un contexto muy complicado.

"Estamos ante un Gobierno y un Parlamento que son un muro para los intereses de Ávila" Alicia García

Pero he vivido estos años con un Ejecutivo que solo ha sido leal a sus socios parlamentarios, que no creen en el proyecto común de España, y eso no es nada agradable. Muchas de las enmiendas a los presupuestos que presentamos referidas a Ávila fueron vetadas, no se dio ni la opción de votarlas, y todas las demás fueron rechazadas. Estamos ante un Gobierno y un Parlamento que son un muro para los intereses de Ávila.

P.- Como exconsejera de Cultura y de Familia durante los últimos Gobiernos de Juan Vicente Herrera, y conocedora de la política regional ¿cree que el ambiente está más crispado en la actualidad en la política autonómica?

R.- Estamos viviendo un tiempo político distinto, que ya dura casi 10 años, con menos sosiego y menos debate acerca de lo que interesa a los españoles o a los abulenses. Eso pasa porque hay partidos de ultraizquierda y nacionalistas periféricos que cuestionan el consenso constitucional y el marco de convivencia democrática que nos dimos en 1978 y porque el PSOE de Pedro Sánchez decidió darles una influencia en las políticas de Estado como nunca antes.

"Las Cortes no son la cámara más crispada, la crispación está en el Congreso" Alicia García

Las Cortes de Castilla y León no son la cámara parlamentaria con el ambiente más crispado, aunque al PSOE le interese trasladar esa idea. La crispación está en el Congreso de los Diputados sin duda.

P.- Si llega a la Alcaldía, ¿tiene en mente alguna reivindicación que le haría a la Junta?

R.- Cuando sea alcaldesa seré reivindicativa con la Junta, con el Gobierno central y con Europa. El Gobierno regional es la única administración que está invirtiendo en Ávila capital pero sin duda hay que reivindicarle. La Junta ha adquirido importantes compromisos en materia sanitaria con Ávila y cuando sea alcaldesa seré exigente y estaré vigilante de que esos compromisos se cumplen.

Sigue los temas que te interesan