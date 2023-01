Los candidatos del PP garantizan "proyectos ilusionantes" en las capitales de Castilla y León

Los nueve candidatos del Partido Popular a las alcaldías de las capitales de provincia de Castilla y León han prometido "proyectos ilusionantes" en todas las ciudades. Todo ello en un acto donde se han presentado a la sociedad todos los cabeza de lista del PP para las próximas elecciones de mayo.

Un acto en el que todos han querido poner en alza la importancia de sus ciudades, la "mejora de vida de los ciudadanos", la mira hacia el futuro y la importancia de oponerse a los socialistas. Una presentación en la que ha estado el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez-Feijóo, junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Sin embargo, el presidente de la Junta y del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no ha asistido.

La primera en iniciar esta ronda de presentaciones fue la popular Alicia García, de Ávila, quien dijo claro que su ciudad tiene "la luz más profunda, el silencio más claro y el frío más cálido". Además, aseguró que está "orgullosa" del pasado de Ávila dado que "ha sido clave en los momentos más importantes de España". Por todo ello, cree que "merece más". Para lograrlo, ofrece su "experiencia, amor y pasión" por su ciudad para "dinamizarla económicamente" y hacer de Ávila un lugar para "volver a sonreír" ya que, afirma, tiene las "ideas claras, las manos abiertas y la valentía para construir junto a los ciudadanos una ciudad prospera, optimista y orgullosa de sí misma".

La siguiente en saltar al escenario fue la candidata a la Alcaldía de Burgos, Cristina Ayala, quien ha lamentado que durante esta semana en el pleno hayan hablado de la abolición de armas nucleares dado que "no era el momento". "Un alcalde de verdad tiene el poder transformador en su mano, y el socialismo lo ha dilapidado", afirmaba. Antes de finalizar ha querido referirse a una frase del Cantar del Mío Cid: "En Burgos, qué buen cantar, si tuviese buen señor".

Llegaba el turno de León, con la popular Margarita Robles quien afirmaba contundente que en mayo van a "ganar en León y en todas las ciudades". Ella, asegura, quiere conseguir la Alcaldía por "nuestros abuelos, nuestros mayores, que nos enseñaron el esfuerzo y a trabajar juntos para levantar el país. También por nuestros padres que nos dotaron del régimen de 1978 que ha dado paz y estabilidad a España". Además, mandaba un mensaje a la izquierda: "Soy mujer y soy trabajadora, eso nunca ha sido un privilegio exclusivo de la izquierda".

El candidato y teniente de alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, comenzaba su discurso describiendo lo que siente por su ciudad: "Es un lugar que amo, que quiero. Donde viven mis padres, mi familia. Una ciudad que lo tiene todo". Asimismo, aseguraba que tiene un "futuro esperanzador" y que es "importante aprovechar las oportunidades para hacer un buen proyecto". Por ello, ha garantizado que lo harán y que "sacarán un gran proyecto adelante", teniendo en cuenta las "prioridades de la ciudad".

"Salamanca es una obra de arte. La ciudad de la concordia y la primera en la que se firmó un acuerdo con unanimidad para el Covid-19", de este modo comenzaba su discurso Carlos García Carbayo, actual alcalde de la ciudad. Orgulloso afirmaba que son "la capital de la enseñanza del español y una ciudad repleta de cultura". Finalmente, recordó que se está abordando un "gran desarrollo logístico y tecnológico gracias al presidente autonómico", Alfonso Fernández Mañueco. Una labor que ha contrapuesto a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien afirma no tener "noticias" dado que "racanea hasta las conexiones ferroviarias".

En el caso del candidato de Segovia, José Mazarías, lamentaba que, desde hace 20 años, la ciudad "sufre la incompetencia socialista" a quienes definía como un Gobierno "ineficaz, sin rumbo y sin perspectivas de futuro". Él promete "ideas frente a ocurrencias y un Gobierno a la altura, que promueva el crecimiento". Finalmente, consideraba que es el momento de "una Segovia diferente".

Posteriormente, era el turno de la popular soriana, Belén Izquierdo, que definía a la ciudad como una "tierra de oportunidades", donde garantizaba que va a trabajar para "promover el desarrollo y el tejido empresarial". En definitiva, para "mejorar la vida de los ciudadanos, de mis vecinos". Todo ello con "compromiso e ilusión".

En penúltimo lugar, llegaba el turno de Valladolid con Jesús Julio Carnero quien recordaba a Miguel Delibes cuando decía que había que votar "sin miedo y en conciencia". Eso, aseveraba, es lo que "vamos a hacer los vallisoletanos en las municipales". Comprometiendo "humildad, lealtad, franqueza y trabajo". Explicándoles el "modelo de ciudad que tenemos" para crear una ciudad "unida y en la que quepamos todos".

Finalmente, saltó al escenario el candidato zamorano, Jesús María Prada, quien comenzaba con una frase muy popular en su tierra: "Zamora no se ganó en una hora". "Consciente" del reto que supone alcanzar la Alcaldía, afirma que vienen por delante unos meses "apasionantes, llenos de trabajo". Donde va a "hablar y escuchar" a los zamoranos y a aportar "soluciones reales" ante los problemas que surjan. "Quiero que Zamora recupere la ilusión. El Ayuntamiento debe ser el motor de lucha y no de la apatía y resignación", afirmaba. Por último, desde Madrid mandaba un mensaje a sus vecinos: "No dejaré de trabajar ni un segundo por el futuro de Zamora".

